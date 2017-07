Veertig bezoekers geweerd van een festival in België

Bijna 40 van de 400.000 bezoekers van Tomorrowland, dat vanaf donderdag losbarst, zijn niet door de screening gekomen. Ze kregen een brief dat ze niet welkom zijn bij deze editie en die van de komende vijf jaar. Waarom wordt niet precies uitgelegd. Alleen dat het met een voorval in het verleden te maken heeft en ze worden gezien als een risico voor de veiligheid. Inmiddels heeft de Belgische politie een speciaal e-mailadres geopend waar mensen kunnen vragen waarom ze eruit zijn gepikt.

Daar zit je dan thuis op de bank met een ongeldig kaartje voor een muziekevenement. Toch is de screening en weigering volgens de Belgische politie helemaal niet zo opmerkelijk. Liever dit, dan dat ze achteraf moet uitleggen waarom het iemand is gelukt een aanslag te plegen, aldus een woordvoerder tegen verschillende Vlaamse media. Bovendien: een stadionverbod vinden we ook heel normaal, waarom zou dat niet bij een festival kunnen?

Privacy Maar er klinkt ook kritiek. Bijvoorbeeld van staatssecretaris voor de privacy Philippe De Backer, die zich afvraagt of de screening van alle 400.000 bezoekers niet te zwaar is. De Belgische privacywaakhond zet ook vraagtekens bij het beleid en begint daarom een onderzoek. Nederlandse collega's bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staan daarover in nauw contact met de zuiderburen, zegt een woordvoerder. Tomorrowland trekt ook veel Nederlandse bezoekers en mogelijk is ook hun privacy in het geding. Mag het nou, screenen op deze manier? Eenvoudig is daar volgens de AP geen antwoord op te geven. In de privacywet gaat het altijd om de proportionaliteitsvraag: verzamel en verwerk niet meer privégegevens dan noodzakelijk is voor het doel. Daarbij maakt het ook uit welke partij de gegevens verwerkt. Zo mag de politie, die nu eenmaal de openbare orde moet bewaken, meer dan een commerciële partij.

Ticketvoorwaarden Volgens het Openbaar Ministerie is deze grootschalige screening wettelijk niet toegestaan. Screenen gebeurt alleen gericht op personen, als er concrete aanwijzingen zijn, aldus een woordvoerder. Dat op grote schaal doen zou een te grote inbreuk op de privacy zijn. De mogelijkheid dat informatie over bezoekers aan de politie wordt overgedragen staat wel in de privacyvoorwaarden van Ticketmaster, het bedrijf dat de kaartverkoop van veel grote evenementen regelt. Die luidt: persoonsgegevens kunnen aan 'een overheidsinstelling' worden afgegeven omwille van 'opsporen van fraude en andere misdaden'. Maar dat het in de voorwaarden staat, betekent nog niet dat het gebeurt, zegt Marjanne Manders namens Mojo Concerts, de organisator van verschillende grote concerten en festivals als Lowlands. "We hebben alle namen van de bezoekers niet eens, je kunt acht kaarten tegelijk kopen voor Lowlands." Volgens haar kiest Mojo voor andere veiligheidsmaatregelen. Zo wordt iedereen vooraf gefouilleerd en mogen grote tassen niet naar binnen. "De veiligheid staat al een aantal jaar hoog op de agenda. We maken voor elk evenement een risico-analyse en een veiligheidsplan. Maar het screenen van klantgegevens heeft daar nog nooit onderdeel vanuit gemaakt."

