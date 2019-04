Veel Nederlanders weten niet meer wat 4 mei betekent, daar wil deze militair wat aan doen

“Twee of drie blaren heb ik, maar daar kun je redelijk op lopen”, zegt Garstenveld optimistisch. Hij is net de Belgisch-Nederlandse grens overgestoken en staat bij Alphen in Noord-Brabant in een bos te bellen. Vogels fluiten op de achtergrond.

“We beginnen een beetje vermoeid te worden, dus het tempo loopt iets terug, maar verder gaat het prima”, vertelt de sergeant, die werkt bij het communicatiebataljon CIS in Eibergen. “We liggen mooi voor op het schema. Met Pasen kan ik daardoor een dag extra rust nemen, altijd fijn.”

Hij is zijn tocht op 1 april begonnen en heeft er nu een kleine 500 kilometer op zitten. Onderweg krijgt hij gezelschap van collega-veteranen die een paar dagen meelopen. Zij doneren geld voor de Stichting Hulphond, die honden opleidt voor getraumatiseerde veteranen met PTSS. Ook hebben ze kransen gelegd in Normandië en het Belgische Ieper, slagveld van de Eerste Wereldoorlog, en ze zullen dat ook in Arnhem doen op 4 mei.

Garstenveld kwam op het idee voor de tocht toen hij twee jaar terug op Twitter de boodschap ‘Geen 4 mei voor mij’ tegenkwam. “Dat irriteerde me. Dan denk ik: jij hebt het niet helemaal begrepen. En ik zie het ook bij jongeren om me heen. Ze willen wel 5 mei vieren, maar wat 4 mei betekent, weten ze vaak niet. Daar wilde ik iets aan doen, maar dan wel op een originele manier.”

