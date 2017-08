Veel Marokkaanse homo's zijn nog te schuw voor de Canal Parade

Het merendeel van de Marokkaans-Nederlandse lesbiennes, homo's, bi's en transgenders (LHBT) vaart vandaag niet mee op de Marokkaanse gayboot Pink Marrakech. Ze zijn afwezig langs de grachten waar de Canal Parade doorheen vaart, ze missen de Gay Pride die Amsterdam afgelopen week in alle regenboogkleuren hulde. De angst om ontdekt of herkend te worden is te groot.

Nassiri Belaraj (42) is desondanks ontzettend gelukkig. Met een 'klein, angstig groepje' organiseerde hij in 2014 de eerste Marokkaanse gayboot. Nu is Pink Marrakech een beweging met zo'n vierhonderd leden. Belaraj organiseert bijeenkomsten, geeft voorlichting op scholen en vaart dit jaar voor de derde keer 'trots' door de grachten.

Met kleine stapjes groeit de Marokkaanse LHBT-gemeenschap, zegt Belaraj. Maar de meesten komen nog in het geheim. Vierhonderd leden van de besloten Facebookgroep Pink Marrakech bleek niet genoeg om de honderd plaatsen op de boot te vullen.

Familie verliezen

'Lotgenoten', noemt Belaraj hen twijfelend. Hij wist al vroeg dat hij op jongens viel. Dat dit een schande was, wist hij ook. Angst en taboe overheersen in de Marokkaanse cultuur, zegt hij. Belaraj weet nog hoe hij eens een andere Marokkaan in de homobar tegenkwam. Ze schrokken allebei hevig, voelden zich betrapt. Wat als de ander jouw geheim aan je familie onthult? Toen ze elkaar later op straat tegenkwamen, deden ze of er niets gebeurd was.

Op zijn 25ste was Belaraj het dubbelleven moe. Hij wilde niet meer liegen. De keuze was helder: stoppen met leven of eerlijk verdergaan. Hij koos voor het laatste. Zijn moeder heeft het contact verbroken. Twee van zijn vier zusjes ziet hij nog.

Belaraj woont in Amstelveen samen met zijn vriend. Dat hij al vier jaar niets van zijn moeder gehoord heeft doet hem pijn, maar de vrijheid die hij nu heeft, is een enorme opluchting.

Veel Marokkaanse LHBT'ers durven dit niet, weet Belaraj. Ze trouwen onder druk van de familie en gaan af en toe naar Amsterdam om even vrij te zijn. Uit de kast komen betekent vaak je familie verliezen. Het kan bovendien gevaarlijk zijn. "Je hoeft maar één gek als broer te hebben." Belaraj kent LHBT'ers die zijn mishandeld, verstoten of onterfd. Hij adviseert eerst een eigen huisje en inkomen te hebben en dan pas uit de kast komen. Nog afhankelijk zijn van je familie kan vervelende situaties opleveren.