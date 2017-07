Veel bewoners verlieten Fort Oranje al voor de ontruiming begon

Huisman heeft lichamelijke en psychische klachten en kwam er tot rust. “Lekker de bossen in met mijn hond, een praatje maken met de buren.” Pitbull Bullet scharrelt aan zijn voeten. Zijn zoon, die tijdelijk bij hem inwoonde, staat iets verderop.

Nu ziet Marin Huisman (51) een bulldozer de resten van de caravan van een buurman opruimen: houten platen, vuurresten en een stoel worden weg getild. Verderop bungelt een stacaravan op vijftien meter hoogte onder een hijskraan. Fort Oranje wordt ontruimd, en veld F is maandagochtend als eerste aan de beurt.

Ik wil echt wel op zoek naar een eigen plekje, ik heb volgende week een bezichtiging. Fort Oranje bewoner Jerry

Huisman en zijn buurman Jerry vinden dat de gemeente hen veel te laat heeft ingelicht over de ontruiming: afgelopen donderdag hing een brief op de deur. Hondentrainer Jerry – die niet met zijn achternaam in de krant wil, hij wil niet voor altijd bekendstaan als bewoner van Fort Oranje - heeft een kort geding aangespannen. De gemeente handelt overhaast, vindt hij. “Ik wil echt wel op zoek naar een eigen plekje, ik heb volgende week een bezichtiging.”

Medewerkers van de gemeente Zundert ontruimen een deel van camping Fort Oranje. Veld F, waar met name arbeidsmigranten wonen, wordt leeggemaakt. © ANP

Hulp Jerry heeft een hotelletje geboekt, maar misschien mag hij op de camping blijven zolang het kort geding loopt. Hij heeft namelijk een oranje kring om zijn huis, net als Huisman. En Huisman mag voorlopig blijven, omdat hij een zorgindicatie heeft. Hij is de vader van het meisje van Nulde, dat in 2001 werd vermoord. Gemeente, corporaties en het Leger des Heils helpen hem zoeken naar een woning. Hij wil in ieder geval niet terug naar zijn vorige woonplaats, Dordrecht. “Daar heb ik een te negatief verleden.” Van te voren hield de gemeente er rekening mee dat mensen zich zouden verzetten tegen de ontruiming. Maar al tijdens het weekend vertrokken de bewoners van 22 van de 48 stacaravans op veld F, de politieinzet kon daarom worden afgeschaald. Vandaag en morgen zal de ontruiming doorgaan. De camping is met 1200 bewoners veel groter dan veld F alleen. Wanneer de andere velden aan de beurt zijn, weet de gemeente niet. Gemeente, corporaties en het Leger des Heils helpen hem zoeken naar een woning.

SBS-programma Fort Oranje werd bekend door een gelijknamig SBS-programma, met als ondertitel ‘camping of krottenwijk’. De serie was eenzijdig, vindt Jerry, die ook werd gefilmd. “Die opnames zijn nooit uitgezonden, ik ben een positieve bewoner.” Ja, er zijn problemen, zegt hij: “Maar dat is in elke woonwijk.” De Oost-Europese ‘gastarbeiders’ zorgen voor problemen, zegt Huisman. Hij wijst naar een stapel vuilniszakken: “Ze gooien huisvuil overal neer, en geven geluidsoverlast. Ze houden nergens rekening mee.” Als Jerry en Huisman weg zijn, gaat de deur van één van de stacaravans open. Een stelletje met kind stapt naar buiten. Er rijdt een dure auto met Frans diplomatiek kenteken voor en er worden tassen de caravan in getild. Als twee beveiligers er naartoe lopen, ontstaat discussie. De mannelijke caravanbewoner gebaart: wegwezen. De auto rijdt terug, langs de verzamelde pers. “Wij gaan terug, naar Roemenië”, roept de bestuurder, en hij draait zijn raampje weer dicht. Het stelletje is dan weer de caravan in. Een brandweerwoordvoerder kan het tafereel ook niet helemaal plaatsen. “Tja, ik zie wat jullie zagen. Het lijkt erop dat zij mogen blijven, voorlopig.” De achternaam van Jerry is bij de redactie bekend.

