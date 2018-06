Veel agrariërs zitten psychisch in de knel

Boerenorganisaties en het ministerie van landbouw willen daarom een betere opvang van agrariërs die psychisch in de knel komen. Land- en tuinbouworganisatie LTO en zuivelorganisatie NZO werken samen met het ministerie aan een plan daarvoor.

“De geestelijke gezondheidszorg staat in Nederland op een hoog peil, maar de voorzieningen sluiten niet aan op de behoefte van boeren en tuinders”, zegt Jeanette van de Ven, bestuurder van LTO Nederland. “De zorgen zijn groot op het boerenerf. De wetten en regels zijn zeer complex geworden. De boer is de autonomie van vroeger kwijt. Ook de samenleving kijkt tegenwoordig kritisch mee.”

Uit de peiling De Staat van de Boer, die Trouw deed onder bijna 2300 agrarische ondernemers blijkt dat meer dan de helft van de boeren wel eens een tijd neerslachtig is geweest vanwege zijn bedrijf. Bijna de helft ligt geregeld wakker van zorgen over de toekomst. “De kennis over hulp aan boeren is gefragmenteerd”, aldus Van de Ven. De hulpverlening moet worden gestroomlijnd, zegt ze.

“Sommige boerenbedrijven zitten structureel op het randje. Vaak zijn het bedrijven met dierenverwaarlozing of met slechte kwaliteit van melk. Dat zijn aanwijzingen dat er iets mis is. Je moet snel kunnen ingrijpen. We willen in kaart brengen hoe de zogenaamde erfbetreders, zoals leveranciers van veevoer, dierenartsen, administrateurs, deze signalen beter kunnen oppakken en doorgeven.”

Landelijke meldpunten

Er is al een landelijk meldpunt voor dierenverwaarlozing, het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren in Zwolle. Bij dit loket kunnen overheidsdiensten en particulieren meldingen doen. Psycholoog Henk Korterink, zelf boerenzoon, is een van de vier hulpverleners van dit loket. Er komen niet alleen meldingen van verwaarlozing binnen, maar ook meldingen over boeren die ernstige psychische problemen hebben, vertelt hij.

Korterink: “Ik heb contact met één boer die dodelijk eenzaam is. Hij is in vijftien jaar niet één keer van zijn erf geweest. ’s Avonds werkt hij door tot elf uur, omdat hij anders toch maar in z’n eentje zit. Om hem maak ik me echt zorgen. Van de week heb ik bij een andere boer bemiddeld bij een ruzie over ruilverkaveling. Daar had een boer gedreigd zich te zullen ophangen in de schuur van een buurman, op wie hij kwaad is. Gelukkig blijft het meestal bij dreigen.”

Volgens Korterink hebben boeren moeite met de manier waarop uit de samenleving tegen hen wordt aangekeken. “Ik was bij een oudere boer, die sinds half april niet meer had geslapen. Zijn goed lopende bedrijf had hij overgedragen aan zijn zoon. Maar hij zei dat hij niet meer trots kon zijn op zijn werk vanwege alle negatieve media-aandacht voor boeren. Zoiets hoorde ik pas ook van een varkensboer, die op verjaardagen niet meer durft te zeggen wat voor werk hij doet.”