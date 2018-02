Vast tussen de raderen van het inburgeringsbeleid

1. De lat ligt te hoog

Iedereen met een verblijfsvergunning moet in Nederland inburgeren. Dat betekent: lessen volgen en binnen drie jaar het examen halen op zes onderdelen, waaronder lezen, luisteren en schrijven. Het vereiste basale taalniveau wordt 'A2' genoemd. Een inburgeraar die kiest voor een staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) kan daarmee naar opleidingen vanaf mbo-niveau.

Ongeschoolden weten dat ze het nooit zullen halen, en dat ze na vijf jaar de lening terug moeten betalen Monique Doppegieter, taalschool Mondo

De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) geeft de cursusgelden als lening. Wie het examen niet haalt, moet die 10.000 euro terugbetalen. Daar komt een boete van maximaal 1250 euro bovenop.

Wie als analfabeet naar Nederland komt, wat vaak geldt voor vluchtelingen uit Eritrea en Somalië, krijgt twee jaar extra om te leren lezen en schrijven. Volgens Monique Doppegieter van taalbureau Mondo in Goes is die extra twee jaar niet genoeg. Zij ziet cursisten binnenkomen, vooral uit Eritrea, voor wie de Nederlandse samenleving veel te complex is. Sommigen hebben nog nooit een pen vastgehouden, zegt ze.

"Zij kunnen niet uitrekenen hoeveel twee plus twee is. Maar ze worden door Duo wel verantwoordelijk gehouden voor het beheren van hun lening van 10.000 euro." Het halen van het A2-examen binnen vijf jaar is veel te hoog gegrepen voor deze groep, zegt zij.

"Het is niet zinvol hen koste wat kost te leren lezen en schrijven. Je kunt hen beter leren hoe ze zich staande kunnen houden in de maatschappij."

Sinds de nieuwe wet inburgering in 2013 werd ingevoerd, halen minder vluchtelingen het examen. Ad Appel, eigenaar van een naar hem vernoemde taalschool, betwijfelt of degenen die het wel halen, voldoende ingeburgerd zijn.

"Op dit niveau kan niemand zelfstandig in Nederland functioneren", schrijft hij op zijn LinkedIn-pagina. "Iemand die slaagt is weliswaar terecht trots, maar het diploma geeft geen garantie: niet van de mate van integratie, niet van de kennis van de taal, niet van een mogelijke carrière in Nederland."

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken uitte de afgelopen maanden vaker zijn zorgen over de inburgering, vooral van Eritreërs en Somaliërs, die massaal in de bijstand terechtkomen. Hij wil het beleid grondig aanpassen.