Vandaag opent het mbo voor het eerst officieel het collegejaar, 'mbo'ers zijn weer gewild'

Vandaag wordt voor het eerst officieel het nieuwe collegejaar in het middelbaar beroepsonderwijs ingeluid. De plechtigheid, die net als in het hoger onderwijs een jaarlijkse traditie moet worden, is bedoeld om het imago van het mbo op te poetsen. Dat is nodig, vindt Timon van Engen (19). Hij volgt de mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouwkunde op het Drenthe College in Emmen en is de nieuwe voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), de jongerenorganisatie voor mbo’ers.

Waarom is een officiële opening van het mbo-jaar belangrijk? “Het geeft het mbo een gezicht. Daar ontbreekt het soms aan, je hoort toch vaak negatieve verhalen over het mbo. De markering van dit soort momenten, samen zeggen dat je ertegenaan gaat, zorgt dat mensen het mbo anders gaan zien. Ook voor studenten is dat belangrijk. Tegelijkertijd is het nu nog wel erg een bijeenkomst voor onderwijsprofessionals en bestuurders. Ik hoop dat de komende jaren de studenten er meer bij betrokken worden.” De markering van dit soort momenten, samen zeggen dat je ertegenaan gaat, zorgt dat mensen het mbo anders gaan zien

Je wilt je als vertegenwoordiger van mbo’ers inzetten om het beroepsonderwijs ‘status’ terug te geven. Wat bedoel je daarmee? “Vaak merk ik dat mensen op een bepaalde, denigrerende manier over het mbo praten. Alsof dat diploma minder is dan een diploma van hbo of universiteit. In het bedrijfsleven zie ik dat verschil in waardering ook terug, jammer genoeg.”

Kun je een voorbeeld noemen? “Neem de bouwsector, waarvoor ikzelf word opgeleid en waarin ook een groot deel van mijn familie werkt. Voor een functie als calculator of werkvoorbereider kon mijn vader vroeger met een mbo-diploma aan de slag. Tegenwoordig wordt daar vaak een hbo’er voor gevraagd. Dat is onterecht, want ook ik word opgeleid om dit soort taken uit te voeren. Tegelijkertijd zie ik wel een voorzichtige verandering, want mede doordat de economie aantrekt en er een tekort is aan vakkrachten, zijn mbo’ers weer gewild. Ik zit in mijn vierde jaar en heb bijvoorbeeld al een baan aangeboden gekregen.”

Hoe krijgt het mbo het aanzien dat het verdient? “Wij hebben er lang voor gepleit dat mbo’ers officieel de status van de student krijgen. Dat is gelukt. Dat is meer dan alleen een verandering van naam. Mbo’ers werden in het uitgaansleven geweigerd bij sommige clubs, ook kregen ze geen studentenkortingen bij bepaalde winkels. Toen afgelopen voorjaar bekend werd dat mbo’ers officieel student mogen heten, kregen we daarmee veel positief nieuws. Je merkt het ook aan mbo’ers, die voelen zich door dit soort veranderingen trots op hun opleiding.”

Sommigen willen ook af van de termen hoger- en lageropgeleid. Wat vind jij daarvan? “Ik sta helemaal achter een andere benaming voor in ieder geval laagopgeleid. Dat wordt vaak gebruikt om te benadrukken dat je iets níet kunt. Dat je bepaalde capaciteiten mist en nog niet zover bent als mensen die naar het hbo gaan. Tegelijkertijd is het de vraag hoe je het dan wel moet noemen. Theoretisch en praktisch opgeleid is geopperd, maar daar zie ik moeilijkheden. Een mbo’er juridische dienstverlening is theoretisch opgeleid en doet theoretisch werk, terwijl een chirurg theoretisch opgeleid is, maar praktisch werk doet. Ik denk dat we daar de komende tijd nog eens goed over na moeten denken.”

Ook de koning is aanwezig in Tilburg Op de universiteiten en hogescholen is het al lang traditie, een officiële opening van het studiejaar, met hoogleraren in toga, docenten in pak, met ­toespraken en een borrel na ­afloop. Nu is ook het middelbaar beroepsonderwijs zover. De ceremonie vindt vandaag plaats in het ROC Tilburg, waarbij ook koning Willem-Alexander aanwezig zal zijn. Voorzitter Ton Heerts van de mbo-raad, de organisatie die de belangen van het middelbaar beroepsonderwijs behartigt: “Zoiets geeft een boost aan alle jongeren die naar het beroepsonderwijs gaan. Een opening, waarbij zelfs de koning aanwezig is, laat zien hoe relevant een beroepsopleiding en goede vakkennis zijn.”

