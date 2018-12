Vandaag is het stil in Rotterdam, voor Humeyra én andere vrouwen

De stille tocht die zaterdagavond door Rotterdam trekt, wordt niet alleen gelopen ter nagedachtenis aan de 16-jarige Humeyra, die vorige week werd doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school. De tocht wordt ook gehouden voor de Indonesische studente die afgelopen zomer een slagaderlijke bloeding opliep toen ze verkracht werd, voor de vrouw wiens keel werd doorgesneden door haar partner of voor de studente die met messteken om het leven werd ­gebracht. De stille tocht is er een ­tegen al het geweld tegen vrouwen.

“Geweld tegen vrouwen moet ­bespreekbaar gemaakt worden, ook tussen mannen onderling”, legt Patricia Ooms van Dona Daria uit. Dona Daria is samen met de Stichting ­platform Islamitische organisaties Rijnmond (Spior),emancipatiebureau ­Radar/Idem en Emancipator een van de initiatiefnemers van de stille tocht, waar inmiddels 35 organisaties in mee zullen lopen. Ooms: “We willen ­geweld tegen vrouwen een halt toeroepen. We spreken af dat we binnen onze eigen activiteiten meer aandacht gaan besteden aan het onderwerp. Bijvoorbeeld door empowerment-trainingen of door een dialoog te organiseren, afhankelijk van het ­type organisatie.”

Witte linten

Volgens de laatste CBS-cijfers zijn mannen vaker slachtoffer van geweld dan vrouwen, maar voor vrouwen vindt het geweld twee keer zo vaak in huis plaats en is de dader vaker een ex-partner of een familielid. Vrouwen worden twee keer zo vaak aangerand of verkracht als mannen en 40 procent van de vermoorde vrouwen wordt gedood door een partner of ex-partner. Mannen hebben vaker te maken met geweld in horecagelegenheden, ze kennen de dader minder vaak, en als ze om het leven komen, is er vaak sprake van een afrekening tussen criminelen onderling.

Tijdens de stille tocht zullen witte linten uitgedeeld worden, een internationaal symbool van mannen die een einde willen maken aan geweld tegen vrouwen. “Als mannen elkaar aanspreken, maakt dat meer indruk dan wanneer vrouwen dat doen”, zegt Ooms. Emancipator, een van de organisatoren, houdt zich specifiek bezig met emancipatie van mannen en roept hen via hun website op te ­onderschrijven dat zij nooit geweld zullen gebruiken tegen vrouwen, het nooit zullen goed praten en er nooit over zullen zwijgen.

De stille tocht begint om de hoek van de school waar Humeyra werd doodgeschoten en eindigt bij het Rotterdamse stadhuis, waar burgemeester Ahmed Aboutaleb een verklaring in ontvangst zal nemen waarin de initiatiefnemers vragen om een nieuwe aanpak voor geweld tegen vrouwen. Aboutaleb zei vorige week dat de teller van het aantal gewelddadige incidenten tegen vrouwen in zijn stad op achttien staat. “Dit neemt afschuwelijke vormen aan”, zei hij in een verklaring na de moord. De burgemeester zei toen al met de politie en het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan om excessief geweld tegen vrouwen tegen te gaan.