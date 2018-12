Vandaag is een dag vol herdenken: twee kerstkindjes en een toefje Joop

Dat het een tweeling zou worden wisten we allang maar niet wat het geslacht was: twee meisjes, Sarah en Eva, er zat een minuut of tien tussen hun aankomsttijden.

Sarah werd met een tang gehaald en had even een puntmutsje, Eva moest een half uurtje in de couveuse want woog net wat gram te weinig, voor de rest verliep alles voorspoedig en tegenwoordig zijn ze respectievelijk lerares en psycholoog. De vraag is of we ze kerstkindjes mogen noemen. In het buitenland waar kerstavond hét moment is zeggen ze ja maar in Nederland, waar het vooral om de twee luie en vadsige dagen erna gaat, is het op 24 december nog geen Kerst want zo staat het niet op de kalender.

Ach, Kerst, van (mijn) huis uit was het toch al een ietwat dubbelzinnig feest. Zevendedagsadventisten, ondanks dat advent in hun naam (dat overigens op de wederkomst van Christus slaat), geloven niet dat Christus met Kerst geboren is, niet in de winter want de herdertjes lagen bij nachte in het veld en zo en dat zou veel te koud zijn geweest. Daarom geen kerstboom in de kerk en ook geen kerstdiensten. Het was vooral een heidens feest.

Ik fietste met achterlating van mijn kakelverse kroost in het ziekenhuis naar huis als verwarde verse vader

Maar thuis hadden we weer wel een kerstboom en dat het om ons heen overal werd gevierd, viel niet te ontkennen dus deden we toch maar zo'n beetje mee, aten meer dan anders en draaiden de 'Messiah' van Händel.