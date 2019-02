Vanaf vandaag heeft dochter Fien ook voor de wet echt bestaan

Als iemand aan Mieke Maliepaard (36) vraagt hoeveel kinderen zij heeft, zegt ze steevast 'drie'. Haar partner Willem Huijnk (39) twijfelt: "Soms zeg ik dat ik twee zoons heb, om een beladen moment te voorkomen". Thuis is het stel eensgezind: natuurlijk is ook dochter Fien, die in 2013 na 35 weken zwangerschap dood wordt geboren, hun kind. Maar voor de wet bestaat Fien niet. Huijnk: "Als ik bij MijnOverheid.nl kijk, staat er dat ik vader ben van Jelle en Julius, onze Fien wordt niet erkend. Dat is een heel naar gevoel."

Tot nu. Vandaag is namelijk voor het eerst mogelijk om een levenloos geboren kind te registeren in de Basisregistratie Personen (BRP), ook met terugwerkende kracht. Voor Huijnk en Maliepaard een bijzonder moment. Zij hebben om negen uur de primeur in de gemeente Utrecht en gaan als eerste ouderpaar hun Fien registreren. "Er zullen wel tranen komen", voorspelt Huijnk. Maliepaard: "Het is aan de ene kant verdrietig, maar tegelijk ben ik zó trots op mijn dochter."

Zwarte wolk

Een jaar na de geboorte van Fien kwamen haar ouders erachter dat zij officieel niet bestaat. Traumatisch noemt Huijnk die ervaring achteraf. Zijn vriendin was toen zwanger van een gezonde zoon (Jelle, red.), en Huijnk begaf zich naar het gemeentehuis om zijn vaderschap te erkennen. Het was een emotionele tocht tijdens de extreem beladen tweede zwangerschap van zijn vriendin. "We leefden toen niet op een roze wolk, maar op een zwarte", zegt Huijnk over de zwangerschap. Hoewel de doodsoorzaak van Fien niet erfelijk en 'super zeldzaam' was, maakten ze zich continu zorgen. "Mijn eerste vraag na de bevalling was of mijn kindje nog leefde", zegt Maliepaard.

Het is al superzwaar want je kind is dood, en dan kom je een jaar later terug en staat er niets in Mieke Maliepaard

Bij het gemeentehuis bleek Fien niet in het systeem te staan, ondanks dat ze haar geboorte - weliswaar levenloos - hadden aangegeven. Het gesprek bij de balie ging helemaal mis. Huijnk: "De mevrouw aan de andere kant voelde zich ook ongemakkelijk, stelde pijnlijke vragen, bijvoorbeeld of ik wist hoe mijn kind heette. Natuurlijk wist ik dat! Toen ik uitlegde dat Fien doodgeboren was, zei ze: 'Ja oké, maar dat telt niet helemaal'."

Beduusd keerde Huijnk huiswaarts. Daar las het paar dat er een verschil zit tussen het aangeven van een levend kind - dat wel wordt opgenomen in de BRP - en de aangifte van een doodgeboren kind. Dat laatste is wel verplicht, maar leidt niet tot een officiële erkenning. “Het is al superzwaar want je kind is dood, en dan kom je een jaar later terug en staat er niets in", zegt Maliepaard. Huijnk: "Daar was misschien een administratieve reden voor, maar voor je gevoel klopt het niet. Het is voor ouders juist heel belangrijk dat je kind, ook al is het doodgeboren, wel officieel geregistreerd staat."

Het stel, beide sociologen met een wetenschappelijke achtergrond, besloot het er niet bij te laten zitten. Ze kwamen er via Facebook achter dat veel meer ouders in dezelfde situatie zitten. Maliepaard zocht contact met Natasja Geyteman-Bos, de initiatiefneemster van een petitie voor het opnemen van doodgeboren kinderen in de BRP, waarvoor een wetswijziging was vereist.

De grootste verandering zit hem na vandaag in een stukje erkenning, denkt het paar. Fien is er voor hen iedere dag bij, net als zoons Jelle (4) en Julius(1). In hun woning hangen veel foto's van Fien. Er is een dik boek waarin honderden rouwkaartjes zijn geplakt en aan de muur hangt een rek met daarin Fiens ongedragen roze schoentjes en een mutsje, naast een potje met haar as.