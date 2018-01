Van te vaak code geel worden we 'waarschuwingsmoe'

Terwijl de westerstorm over Nederland raasde en bomen en daken met zich meenam, gingen de meeste mensen gewoon naar hun werk, de weg op, de straten in. Zijn we door alle weer-, verkeers- en veiligheidsmeldingen ongevoelig geworden voor gevaar op momenten dat het er echt toe doet?

Inderdaad, zegt meteoroloog John Havinga, we worden waarschuwingsmoe. “Code geel betekent niets meer dan ‘pas een beetje op’. Als het gaat om sneeuw of hagel, snapt iedereen dat het glad kan worden. Mensen worden daardoor ongevoelig voor een weeralarm.” Afschaffen dus, vindt Havinga. Door overmatig geel verliezen oranje en rood namelijk hun urgentie. Daarnaast werd code rood donderdag te laat afgegeven, zegt de meteoroloog. “Er waren al vrachtwagens omgewaaid toen code rood werd besloten, dan ben je gewoon te laat.”

Hoeveel keer code geel is afgegeven, vindt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) lastig te zeggen. “Code geel komt zo vaak voor dat er geen overzicht van wordt gemaakt, daarnaast kan code geel natuurlijk veranderen in oranje en we geven code geel soms al 48 uur van tevoren uit”, aldus een woordvoerder. Meteoroloog Havinga durft wel een gokje te wagen. “Code geel komt naar schatting tachtig keer vaker voor dan code oranje.” Code oranje en rood zijn dan ook op twee handen te tellen. “In 2017 was code oranje op negen dagen van kracht, code rood besloeg in totaal één dag”, zegt de KNMI-woordvoerder.