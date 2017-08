Van opiumteelt naar 'het groene goud'

Cristina en haar man Jorge twijfelden echter niet toen een ambtenaar van het ministerie van landbouw vorige week aanklopte om ze aan te sporen door de overheid gesubsidieerde avocado's te verbouwen.

"Dit is de toekomst", zegt Cristina, wijzend naar het kleine veldje op een paar honderd meter van haar gele huisje, waar ze vijftig avocadoboompjes wil planten. In eerste instantie lijkt het gekkenwerk. Avocado's leveren hier op de markt een euro of vier op, terwijl dat wat ze nu verbouwen makkelijk 1500 euro per kilo in het laatje brengt. Geld is echter geen motivatie voor het echtpaar, want opium, waar ze op dit moment hun gezin van onderhouden, levert ze vooral problemen op. In Tameapa, een gehuchtje in de bergen van de Noord-Mexicaanse deelstaat Sinaloa, zit de voltallige beroepsbevolking in de opiumproductie.

Het dorpje ligt in een vallei tussen dichtbegroeide toppen, waarachter hun papaverveldjes liggen. Heroïneproductie is hier de normaalste zaak van de wereld; al decennia lang doet iedereen het. Veel keuze zeggen de inwoners hier ook niet te hebben. Er is geen industrie, nauwelijks handel, en de dichtstbijzijnde grote stad ligt op vier uur rijden over moeilijk begaanbare modderweggetjes.

Nederland is, na de Verenigde Staten inmiddels de grootste avo­ca­do-im­por­teur ter wereld

Behalve papaver groeien hier hoogstens maïs, bonen en sinaasappels, en het ruige landschap biedt geen ruimte voor grote akkers. Volgens de boeren hier kunnen ze alleen met opium geld verdienen. Maar opium heeft nadelen. Dit is het territorium van het Sinaloa Kartel, Mexico's grootste criminele organisatie, dat de opium opkoopt en naar de Verenigde Staten smokkelt. Door een interne strijd na de arrestatie van oprichter Joaquín 'El Chapo' Guzmán vielen in Tameapa en omliggende dorpjes de laatste maanden tientallen doden.

Vorige week nog werd de eigenaar van een winkeltje, een paar meter van het huis van Jorge en Cristina, doodgeschoten door gemaskerde onbekenden. En dan is er ook nog het Mexicaanse leger, dat om de haverklap papaverveldjes vernielt. Die 1500 euro per kilo is dan ook niet 'makkelijk' verdiend; de meeste families slagen erin hoogstens een paar kilo per jaar te verkopen.

Groene goud Volgens de Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten werken boeren als Cristina en Jorge voor het kartel, maar zelf willen ze er niets meer mee te maken hebben. "Opium is een vloek, we willen er al jaren vanaf", zegt Jorge somber. Die kans is er nu dus, dankzij gesubsidieerde avocado's. Er moet wel een hoop gebeuren; de planten hebben veel water nodig, dus moet er met overheidsgeld een kleine stuwdam worden aangelegd. En de boeren hier weten nauwelijks iets van avocado's. "Geen probleem, al doende leert men", lacht Cristina. De belangrijkste reden voor haar vertrouwen, is dat avocado's snel in populariteit toenemen, zeker in Nederland, dat na de Verenigde Staten inmiddels de grootste avocado-importeur ter wereld is; de consumptie ervan is in eigen land verviervoudigd sinds 2008. In Mexico heet de vrucht in de volksmond dan ook 'het groene goud'. Weinig Nederlanders zullen zich realiseren dat de vaderlandse avocadogekte ver weg, in de bergen van Sinaloa, boeren uitzicht biedt op een betere toekomst. Cristina wist het overigens ook niet. "Jullie eten avocado's? Echt?", vraagt ze verbaasd. Dan, lachend: "Nou, zeg maar tegen je landgenoten dat ze ze straks hier kunnen komen halen!"

