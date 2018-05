Van luxe auto's tot bankbiljetten tussen de kalebassen: Hoe de Mexicaanse overheid de media corrumpeert

Mexicaanse journalisten eten chayote regelmatig, maar onder de beroepsgroep heeft het woord ook een andere, meer sinistere betekenis: het is een codewoord voor smeergeld, voor betalingen van miljoenen pesos van politici aan media en verslaggevers om lastige verhalen over corruptie, machtsmisbruik en banden tussen bestuurders en georganiseerde misdaad uit het nieuws te houden.

Onafhankelijke journalisten noemen die hatelijke praktijk chayoteo en collega's aan de ontvangende kant chayoteros. Veel collega's zien het als een van de kwalijkste vormen van corruptie die er zijn in het land.

Volgens de legende stamt dit gebruik van het woord uit de tijd van president Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Het staatshoofd opende in 1966 een landbouwinstallatie in de deelstaat Tlaxcala, iets ten oosten van Mexico-Stad. Aanwezige journalisten zouden elkaar toegefluisterd hebben: "Zie je dat chayoteveldje daar? Daar wordt gesproeid, je moet daar eens gaan kijken." Volgens Julio Scherer, de enkele jaren geleden overleden oprichter van tijdschrift Proceso, zat er tussen de kalebassen een ambtenaar verscholen die stiekem bundels bankbiljetten aan 'hongerige' verslaggevers uitdeelde.

Budget

Het klinkt als een film noir-scène uit lang vervlogen tijden, maar zulke praktijken komen nog steeds voor. Zo organiseerde enkele jaren geleden de toenmalige gouverneur van Estado de México, Eruviel Ávila, een feestje voor de pers. Een flink aantal uitgenodigde journalisten reed er weg in gloednieuwe auto's of ontving andere cadeautjes. Het resultaat mocht er zijn: kranten en televisiezenders in de deelstaat met het grootste inwoneraantal van het land zijn al sinds mensenheugenis opvallend tam in hun verslaggeving over de lokale autoriteiten.

De Mexicaanse regering geeft miljoenen uit aan advertenties die de zegeningen van president en kabinet bezingen

De afgelopen maanden haalt het woord chayote bijna dagelijks om andere redenen de landelijke media. In november wisten persvrijheidsorganisaties met succes het hooggerechtshof ertoe te bewegen een uitspraak te doen over de vele honderden miljoenen dollars die de Mexicaanse federale regering jaarlijks uitgeeft aan publicidad oficial, advertenties in media die de zegeningen van president en kabinet bezingen.

De organisaties noemen die praktijk pervers: in een land waar advertentie-inkomsten relatief laag zijn, mensen weinig lezen en de televisiemarkt wordt gedomineerd door de mastodonten Televisa en TV Azteca, worden grote media volledig gecorrumpeerd door overheidsgeld.