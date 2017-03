Van John Lennon en Steve Bannon

Ja, we gaan naar de stembus en de wereld kijkt mee, want Nederland is - zegt men - een trendsetter voor de verkiezingen die nog komen, in Duitsland, Frankrijk en Italië. Eigenlijk hangt het lot van Europa af van wat hier op 15 maart gebeurt. Nu ja, zo stond het er niet letterlijk, maar daar kwam het op neer. Het rode potlood weegt steeds zwaarder in onze handen.

Ik haalde nog eens het artikel te voorschijn dat Jochen Bittner, politiek commentator van Die Zeit, had geschreven voor The New York Times. Hij had een prikkelende tegenstelling geformuleerd binnen de westerse wereld, namelijk die van Lennonisten versus de Bannonisten, denksystemen die hij beiden op den duur niet houdbaar acht.

In de Lennonwereld zijn er geen grenzen, mensen en goederen bewegen vrij, net als de welvaart, gebouwd op transnationale netwerken. Geloof verdeelt de mensen niet, islam is een religie van vrede, strikt te onderscheiden van het politieke concept van het islamisme. De Europese Unie is de meest schitterende uitdrukking van deze principes.

De Lennon-wereld is die van de liberale kosmopolieten, van John Lennon’s song ‘Imagine’: ‘Imagine there’s no countries, a brotherhood of man’. De Bannon-wereld, de wereld van Trump’s ideoloog Steve Bannon, daarentegen is een wereld van muren, van landen, geregeerd door sterke mannen.

De Bannonwereld is net als de Lennonwereld seculier, maar de eerste leunt sterker op de joods-christelijke traditie. Bij de Bannonisten is de islam evenwel geen religie maar een agressieve, antiwesterse en intolerante ideologie die de wereld wil veroveren. Voor Bannonisten is de Europese Unie symbool voor alles wat mis ging in het westen, met een dominant Brussel dat de lidstaten klein en zwak maakte.

De Bannonwereld wil juist de grenzen terug, grenzen die natiestaten de mogelijkheid geven hun eigen culturele identiteit te definiëren, het vrije verkeer van mensen is goed, maar hieraan ondergeschikt. Net als het vrije verkeer van goederen. De vrije handel moet in het belang zijn van de betrokken staat.

Botsing

De botsing tussen de denksystemen heeft in Groot-Brittanië en de Verenigde Staten met de Brexit en de verkiezing van Trump tot omwentelingen geleid ten gunste van het Bannonisme, en de vraag is of de polarisatie ook doorzet in Europa, in Duitsland, Frankrijk en in het land van mr. Wilders.

Bittner zoekt een derde weg. In Duitsland ligt een ‘Germany First’ historisch moeilijk, maar Bittner verwacht een nieuw elan in de discussie tussen de middenpartijen van CDU en SPD, van Merkel en Schulz, met meer oog voor nationale belangen en die van de kleine man; tot die laatste categorie rekent Schulz zijn eigen afkomst.

Hier in Nederland is het denkbaar dat mr. Wilders met zijn Bannonistische accenten toch onder zal gaan in het zompige polder, een polder die scherpe kanten in drijfzand laat verdwijnen, ook door een deel van zijn retoriek over te nemen.

Lennon is hier dan minder Lennon, en Bannon minder Bannon.