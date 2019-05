Van de SGP tot COC, iedereen zegt nee tegen Steven Anderson

Van de SGP tot belangenorganisatie COC, heel Nederland is blij met het kabinetsbesluit de Amerikaanse haatprediker Steven Anderson uit Nederland te weren. Vandaag liet staatssecretaris Harbers (VVD) de Tweede Kamer weten dat er in Nederland weliswaar ruimte is voor allerlei overtuigingen, maar niet voor “discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld”.

Niemand tekende bezwaar aan tegen het besluit, ook niet de SGP. De conservatief-christelijke partij had eerder al gepleit voor een inreisverbod. De 37-jarige prediker uit Arizona, dominee van de Faithful Word Baptist Church, houdt er dan ook zeer haatdragende ideeën op na.

Hij betoogt dat homoseksuelen, transgenders en lesbiennes geëxecuteerd mogen worden; de afkorting LGBT staat volgens Anderson voor ‘Let God Burn Them’. Ook is Anderson tegen kiesrecht voor vrouwen en ontkent hij de Holocaust.

Geen uitnodiging

Gelet op de uitspraken van Steven Anderson lijkt algehele steun voor het inreisverbod dus niet opmerkelijk. Dit is niet zomaar een prediker die er vreemde ideeën op nahoudt; hij verheerlijkt geweld. Tegelijk is onduidelijk of Anderson in Nederland ook expliciet zou hebben opgeroepen homoseksuelen te vermoorden.

En omdat de reis zijn eigen voornemen was en er geen uitnodiging lag, weten we ook niet of hij zijn ideeën zou hebben geuit in beperkte kring – waar veel is toegestaan – of in het openbaar. Na de berichten over het inreisverbod verklaarde Anderson tegenover de NOS dat hij van de reis zou afzien.

Het besluit Anderson bij voorbaat te weren is in lijn met het breed gesteunde overheidsbeleid om homohaat-verspreidende moslimpredikers uit Nederland te weren. “Als een imam uit Syrië hier wil gaan preken en hij heeft daar geen vredelievende bedoeling mee, dan krijgt hij geen visum”, aldus toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher in 2015.

In dat jaar weigerde hij drie islamitische voorgangers een visum, vermoedelijk ook omdat ze haat verspreidden. En als je moslimpredikers de deur weigert, moet je christelijke haatzaaiers ook tegenhouden. Overigens hoeft Anderson als Amerikaan geen visum aan te vragen. Maar hem kan een inreisverbod worden opgelegd, als hij een gevaar dreigt te worden voor de openbare orde.

Het kabinet had ook kunnen afwachten wát Anderson hier precies zou komen doen en verkondigen. Dan had zijn plan om Nederland op 23 mei te bezoeken minder aandacht opgeleverd en de haatprediker ook minder in de kaart gespeeld.