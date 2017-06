Van asielzoekers tot miljonairs: Nederland is het beloofde land

Vakantietijd: hordes gasten melden zich in hotel De Elderschans voor een verblijf met onbeperkt eten en drinken. "Dit is ons paradepaardje", zegt eigenaar Salar Azimi (34) tijdens de rondleiding die begint bij het buffet. "We hebben dit complex voor 500.000 euro gekocht en voor een miljoen euro opgeknapt. Het was na twaalf jaar leegstand volledig verpauperd. Het telt nu 91 kamers en we hebben 50.000 mensen die overnachten per jaar. We kregen laatst een overnamebod van 7,5 miljoen, maar we doen het niet weg."

Mijn ouders konden toen bijstand aanvragen, maar dat hebben ze geweigerd. Ze wilden hun eigen geld verdienen Salar Azimi

Salar Azimi kwam in 1995 als asielzoeker naar Nederland, samen met zijn ouders en broer Sasan (31). Zijn ouders ontvluchtten Iran, omdat ze onder het streng-islamitische regime te weinig toekomstkansen zagen voor hun twee zoons. "Als je niet heel erg religieus was, kreeg je geen kansen op de universiteit." Ze lieten in Khovy een bloeiende zaak in kinderartikelen en een luxe huis achter en reisden via Turkije door naar Nederland.

Binnen drie jaar kreeg het gezin een permanente verblijfsstatus. "Mijn ouders konden toen bijstand aanvragen, maar dat hebben ze geweigerd. Ze wilden hun eigen geld verdienen." De Azimi's waren neergestreken in het Zeeuws-Vlaamse Zuidzande. Vader werd greenkeeper bij de Golfclub Oostburg, moeder bestierde daar de keuken. Hun zoons werden hbo-studenten in Breda en Tilburg: accountancy en bedrijfsmanagement. Salar: "Ik wilde rijk worden en eigen baas zijn."

© Carl Mureau

Imperium Voor zijn scriptie onderzocht hij de markt in Sluis. "Er waren volop kledingwinkels, schoenenzaken en seksshops, maar geen gsm-zaak. Die zijn wij in 2005 begonnen: Trendy Telecom. Dat liep vanaf de eerste dag gesmeerd. Twee maanden later namen we de kledingzaak ernaast over." Het imperium breidde zich snel uit. De broers gingen investeren in vastgoed, dreven een computerzaak en twee restaurants en openden in 2015 De Elderschans. Alle inkomsten gaan in de familiepot, tevens bron voor nieuwe investeringen. Vastomlijnde plannen hebben de Azimi's niet. Recent kochten ze een partyboot en deze week dook Salar ineens op als weldoener bij de Bredase voetbalclub NAC. Het klinkt als een sprookje: van asielzoekers tot multimiljonairs. Dat verhaal verkondigen ze graag, de broers verbergen hun rijkdom niet. Ze wonen in een fraai kasteeltje, naast hun hotel in Aardenburg. Ze hebben een riant wagenpark, met als pronkstuk een zilverkleurige Lamborghini van 500.000 euro. Ze houden van luxe wijnen en champagne, wat de broers recent nog zonder schroom toonden in 'The sky is the limit', een reallife-soap op de Belgische televisie. Dit is het beloofde land, met onbegrensde mogelijkheden Salar Azimi "Dat is in het calvinistische Nederland niet gebruikelijk", beseft Salar Azimi. "Maar wij zijn met niks begonnen en hebben alles netjes en legaal opgebouwd. We werken hard, twintig uur per dag, zeven dagen per week. We willen het beste uit onszelf halen. Dat het ons goed gaat, laten we graag aan de buitenwereld zien. Misschien motiveert het ook andere allochtonen: zij kunnen zien dat je vanuit het niets met hard werken een mooi imperium kunt opbouwen." De broers staan niet in de Quote-500. Naar de omvang van hun vermogen is het gissen. Hun kapitaal zit vooral in vastgoed: panden in en rond Sluis. Ook in Iran hebben de Azimi's beleggingen. Het land kent meer vrijheid dan toen. Ze gaan er geregeld op vakantie, maar Salar woont nergens liever dan in Nederland. "Dit is het beloofde land, met onbegrensde mogelijkheden." Hier ergert hij zich wel aan een politicus als Geert Wilders. "Die zet alle buitenlanders als bedreiging neer. Maar vluchtelingen bieden dit land juist kansen. Nederland vergrijst en wij helpen mee om de pensioenen betaalbaar te houden." Zelf zijn ze hét voorbeeld van geslaagde allochtonen. "Wij hebben al onze dromen waargemaakt", zegt Salar. Wat hem het meeste voldoening geeft? "De combinatie van blije klanten en supergoede winsten. Het mooiste is om vanuit niets iets te creëren, zoals hier in Aardenburg."

Sponsor van NAC De broers Azimi beloofden de voetballers van NAC een premie van 110.000 euro als zij zouden promoveren naar de eredivisie. Salar kwam zelfs met zijn Lamborghini naar Breda om dat nieuws te brengen, wat massale media-aandacht opleverde. NAC promoveerde, Salar feestte mee en ging met tientallen fans op de foto. De Azimi's hebben een sponsordeal gesloten: komend seizoen prijkt hun hotel-logo op de broekjes van de NAC-voetballers, wat goed zal zijn voor veel tv-minuten.

