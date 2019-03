Van Aert zit er nu héél dichtbij

Je hoeft renners, ploegleiders en medewerkers van Jumbo-Visma niet te vragen of ze blij zijn met Wout Van Aert. Na een zoektocht van meerdere jaren heeft het team de kopman voor het wielervoorjaar gevonden. Gisteren in de E3 Binckbank Classic kwam hij in zijn nog jonge wegcarrière het dichtst bij winst. Hij werd tweede, achter de Tsjech Zdenek Stybar en voor Greg Van Avermaet.

De Belg Van Aert (24 jaar), rijdt zo een opmerkelijk voorjaar. Sinds hij op 1 mei voor de ploeg rijdt, eindigde hij naast de tweede plek van gisteren als dertiende in Omloop het Nieuwsblad, derde in de Strade Bianchi en zesde in Milaan-Sanremo. Begin februari werd hij nog tweede op het WK veldrijden in Denemarken, achter Mathieu van der Poel.

In Italië en België liet Van Aert in ieder geval zien dat hij constant op hoog niveau kan rijden. In de Italiaanse gravelkoers Strade Bianchi kwam hij op de slotklim naar Siena net tekort, in Milaan-Sanremo vorige week legde hij het af in de sprint.

Dat hield de Belg alleen zelf af. Hij zegde in september eenzijdig zijn contract op met zijn toenmalige werkgever Sniper Cycling, dat een overeenkomst met Roompot had. Daar komt nog een rechtszaak over en het leverde Van Aert veel stress op, maar het bood Jumbo-Visma wel de kans de Belg een jaar eerder dan gepland een overeenkomst aan te bieden. De ploeg had hem al voor volgend jaar vastgelegd.

Van Aert is in één maand zo het klassieke gezicht van Jumbo-Visma geworden, de ploeg die met de vorige ‘voorjaarskopmannen’ Lars Boom en Sep Vanmarcke jarenlang geen succes had. En dat terwijl vorig jaar het plan nog was om Van Aert een jaar bij Roompot te laten rijden.

Kikker

Want hoe goed ook, winnen is vooralsnog voor Van Aert nog net te moeilijk. Ook in de E3 Prijs, die sinds dit jaar de naam E3 Binckbank Classic draagt. Het is het wat brutale broertje van de Ronde van Vlaanderen. Zo werd voor deze editie de aankondigingsposter verboden door de internationale wielerunie UCI, overigens net als in 2015. Een kikker (met de slogan “Wie kroont zich tot prins in Harelbeke”) was de boosdoener. Die was gemaakt door twee modellen te bodypainten. Vanwege het vrouwonvriendelijke karakter van de poster moest de organisatie een andere maken.

De koers bleek gisteren lange tijd helemaal niet zo ‘brutaal’. Er was veel zon en weinig wind; verrassingen door lekke banden of valpartijen bleven uit. In ‘opschuifkoers E3’, zoals Sebastian Langeveld hem na afloop omschreef, kwam pas tekening toen Bob Jungels op zestig kilometer van de finish demarreerde. In de achtervolging op de Luxemburger bleven uiteindelijk vier renners over. Naast Stybar, Van Aert en Van Avermaet ook de Italiaan Alberto Bettiol. De winnaar van vorig jaar, Niki Terpstra, kon niet mee.

Het gat met Jungels werd nog wel gedicht, maar Stybar, eveneens voormalig crosser en dit jaar al winnaar van Omloop het Nieuwsblad, profiteerde. Terwijl Van Aert en co. moesten achtervolgen, kon Stybar als ploeggenoot van de ontsnapte Jungels krachten sparen in het laatste wiel van de kleine kopgroep. In de eindsprint in Harelbeke was hij de snelste. Het was de twintigste zege voor Deceuninck-Quick-Step dit seizoen.

Hoe dichtbij hij ook kwam, zelf vond Van Aert dat hij richting de Ronde van Vlaanderen (volgende week zondag) nog niet op het niveau van bijvoorbeeld Stybar zit. “Ik sta denk ik nog wel een trapje onder de gevestigde waarde”, zei hij na afloop in de perstent vlak naast het feestpodium. “Jongens als Greg (Van Avermaet, red) plaats ik nog wel hoger. Als je ziet hoe die op het laatst nog de Tiegemberg omhoog rijdt. Ik kan wel mee, maar niet aanvallen. Dat is het verschil. Die jongens hebben meer ervaring op het einde van een wedstrijd. Maar ja, als je tweede kan zijn, kan je ook winnen.”