Valencia geeft migrantenboot Aquarius een warm onthaal

Een tiental jachten dobbert vrijdagavond in de zonovergoten haven van Valencia. Op de kade staat het ‘welkomstcomité’ voor de Aquarius, een burgerinitiatief, omringd door cameraploegen. “Dit mag geen massagraf voor migranten worden. Daarom zijn wij hier”, zegt Francesca Raya (68), terwijl zij naar zee wijst.

Het schip met 629 migranten aan boord werd deze week wereldnieuws nadat Italië en Malta het schip de toegang ontzegden. De pas aangetreden linkse premier van Spanje, Pedro Sánchez, gaf wel groen licht. Het schip koerst nu richting Valencia waar het morgen wordt verwacht.

“We willen hier geen mediacircus!”, zegt Ana Isabel Martinéz met klem aan de telefoon. De Valenciaanse is woordvoerder van verschillende migrantenorganisaties die druk uitoefenen op de autoriteiten. Zij hopen dat de opvarenden van de Aquarius na het ‘fotomoment’ bij aankomst, niet direct in vreemdelingendetentie verdwijnen.

Andere lijn

Valencia heeft zich drie jaar geleden al omgedoopt tot ‘migrantenopvangstad’, toen vooral de stroom Syriërs die naar Europa trok aanzwol. In de derde stad van het land was toen net als in Madrid en Barcelona een linkse burgemeester aan de macht. Op lokaal niveau gaven die direct een signaal af: vorig jaar ging in Barcelona zelfs 160.000 man de straat op voor de opvang van meer migranten in Spanje.

De conservatieve regering van premier Rajoy, die twee weken geleden viel, maakte weinig haast met het halen van de Europese opvangquota. Maar de nieuwe linkse regering in Madrid lijkt voor een andere lijn te kiezen. De Spaanse minister van buitenlandse zaken Josep Borrell verklaarde dat het toelaten van de Aquarius moet dienen als een ‘elektroshock’ in het migratiedebat, dat Europa moet bewegen om gezamenlijk meer migranten op te vangen.

Deze week werd ook bekend dat het prikkeldraad op de omstreden grenshekken in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla verdwijnt en dat vreemdelingen zonder papieren in Spanje medische hulp krijgen. Het aantal migranten dat Spanje via zee bereikt is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, hoewel de aantallen achterblijven bij Italië.

José Luis Molina, antropoloog van de Autonome Universiteit van Barcelona, verklaart de huidige Spaanse ‘gastvrijheid’ vanuit de strijd van links om burgerrechten onder dictator Franco. Volgens de academicus hebben Spanjaarden empathie met migranten, omdat zij zelf dikwijls de wijk namen. Dat deden ze tijdens de burgeroorlog en de dictatuur, maar ook als arbeidsmigrant. “Dat zit nog in onze psyche”, zegt Molina.