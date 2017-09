Vakbonden willen geen nieuw arbeidsmarktoverleg

"Voor ons is het klaar", zegt Han Busker. Een vruchtbaar arbeidsmarktoverleg tussen werkgevers en vakbonden zit er écht niet in, concludeert de vakbondsvoorzitter van FNV. "We hebben anderhalf jaar met de werkgevers aan tafel gezeten en we zijn er niet uitgekomen. Wij hebben er geen vertrouwen in dat het nog gaat lukken."

Even voor die stellige uitspraak deden de vier leiders van D66, Christenunie, VVD en CDA een dringende oproep aan de sociale partners. Dat het overleg over een reeks arbeidsmarktproblemen afgelopen week stuk liep, vonden ze 'erg jammer'. Kunnen bonden en werkgevers toch niet weer met elkaar om tafel om de arbeidsmarktproblemen te tackelen, drongen ze aan. Zonder dat advies van de sociale partners moet het nog te vormen kabinet zelf alle oplossingen bedenken.

Werkgeversvoorman Hans de Boer stond wel open voor dat verzoek. Maar de kier voor gespar over thema's als flexibele contracten of arbeidsongeschiktheidverzekeringen voor zelfstandigen, trappen de bonden nu hard dicht.

Was dit de laatste kans voor vakbonden om de wildgroei aan flex te temperen? Nee, zegt Busker. "Dat we er nu niet uit zijn gekomen, betekent niet dat we op onze handen gaan zitten. We kunnen ook anders druk uitoefenen." Hij wijst op decentraal overleg; op branche- of bedrijfsniveau aan de cao-tafel.

Ontslagrecht

Moeizaam was ook het overleg over het ontslagrecht. Niet functionerende werknemers zijn nu inderdaad moeilijk te ontslaan, gaven de bonden toe. Maar dat betekent niet dat alle werknemers makkelijker de laan uitgestuurd moeten kunnen, benadrukten zij. Volgens Van Straalen ging het anders. "Het rigide ontslagrecht is te complex voor kleine bedrijven. Maar de bonden wilden er niet over praten. Ze zeiden: 'We hebben daar in 2013 afspraken over gemaakt. Misschien over een paar jaar weer'. Dat gaat hem niet worden natuurlijk." Er had een hoop gekund, reageert voorzitter Maurice Limmen van vakcentrale CNV. "Maar werkgevers wilden in de kern nagenoeg niks als het ging om flexibele contracten."

In politiek Den Haag is nu het lobbyen begonnen. En het ziet ernaar uit dat de werkgevers een streepje voor hebben. D66 en VVD willen het ontslagrecht wel versoepelen. Zijn werknemers makkelijker te ontslaan, dan durven werkgevers sneller vaste contracten te verstrekken, zo redeneren zij. Als het aan FNV-voorzitter Busker ligt, loopt het niet zo'n vaart. "We hadden liever gezien dat zaken rondom het ontslagrecht in het centrale overleg waren geregeld. Ik heb aan de formatiepartijen ondubbelzinnig kenbaar gemaakt dat ze geen onverstandige dingen moeten doen."