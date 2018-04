Vakbonden en werkgevers streekvervoer staan lijnrecht tegenover elkaar

Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer liggen op ramkoers. Vanmorgen kondigden de bonden aan dat de landelijke staking in het streekvervoer op maandag 30 april en dinsdag 1 mei doorgaat. De werkdruk in het streekvervoer loopt volgens de bonden de spuigaten uit. Volgens de werkgevers is een staking middenin de meivakantie onverantwoord. Zij stappen naar de rechter.

Dit betekent dat een luchthaven als Schiphol gedeeltelijk onbereikbaar is tijdens de vakantie Fred Kagie

Een kort geding moet uitwijzen of de staking volgende week doorgaat. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt een staking in de meivakantie buitenproportioneel. “Dit betekent dat een luchthaven als Schiphol gedeeltelijk onbereikbaar is tijdens de vakantie, ook voor personeel. Daarnaast is het streekvervoer heel belangrijk voor al die mensen die een dagje uit willen, naar de Efteling of een dierentuin”, zegt Fred Kagie van de VWOV. Kagie behartigt de belangen van Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz.

Sigarendoos Kagie vindt dat de werkgevers te weinig tijd krijgen van de vakbonden om met een tegenvoorstel te komen. De onderhandelingen lopen al sinds oktober. "In januari lag er een deal op tafel en vervolgens hoorden wij 2,5 maand niets van de bonden. Uiteindelijk krijgen we pas op 16 april de nieuwe voorstellen te zien met daarin een ultimatum van maar een paar dagen, dat is onredelijk. Het gaat om miljoenen euro’s, zo’n beslissing teken je niet even uit op de achterkant van een sigarendoos.” Het vertrouwen van ons personeel is door het uitknijpen en uitbuiten van chauffeurs dusdanig kapot dat wij niet akkoord konden gaan FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout Volgens FNV is de roep om extra tijd van de werkgevers flauwekul. De stakingen gaan als het aan de vakbond ligt volgende week door, de voorbereidingen hierop zijn al in volle gang. “Onze eisen zijn niet anders dan in januari, de VWOV heeft tijd genoeg gehad om hierover na te denken”, zegt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout. De staking geldt voor al het busvervoer met uitzondering van stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en delen van Rotterdam, want zij werken met een andere cao. Ook alle machinisten van regionale treinvervoerders leggen op 30 april en 1 mei het werk neer.