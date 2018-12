Vakbond slaat Ikea om de oren met eigen slogan: ‘Een beetje aandacht maakt alles mooier’

‘We laten ons niet inpakken.’ Met die mededeling probeerden Ikea-medewerkers maandagochtend het kantoor van Ikea in Amsterdam in te pakken met meterslange doeken. Dat lukte deels. “Het is een groot gebouw”, moet Marian Beldsnijder van de FNV toegeven. Maar de boodschap is wat haar betreft duidelijk: we moeten dringend weer om de tafel voor een nieuwe cao.

Uit een FNV-enquête zou blijken dat ook klanten merken dat de werkdruk hoog ligt: langere wachttijden en minder hulp in de winkel

FNV Handel wil een cao met betere afspraken over verlaging van de werkdruk en verhoging van het loon. Ook is de bond tegen verlaging van de toeslagen voor werken op zaterdag, zoals Ikea voorstelt. Deze eisen zijn niet nieuw. Al sinds begin oktober voeren werknemers actie voor een betere cao, die geldt voor zo’n 5500 medewerkers van dertien vestigingen.

Sit-in Zo hielden kantinemedewerkers in drie vestigingen een sit-in: ze onderbraken voor heel even hun werk en gingen op de grond zitten. Verschillende enquêtes onder werknemers tonen aan dat de werkdruk hoog ligt. Ook een door FNV uitgevoerde enquête onder Ikea-klanten zou aantonen dat de werkdruk hoog ligt: de 1200 respondenten signaleerden langere wachttijden en minder hulp en advies tijdens het winkelen. Begin oktober belandde een petitie met de handtekeningen van 1500 medewerkers op de mat van de onderhandelingsdelegatie. De directie werd opgeroepen met betere voorstellen te komen om de werkdruk terug te dringen. Helemaal oneens zijn de partijen het daarover niet. Zo werd het voorstel om kleine contracten uit te breiden met meer uren door beide partijen omarmd, maar FNV vindt dat er ook meer medewerkers moeten worden aangetrokken. FNV-woordvoerder Beldsnijder: “Je kunt bijvoorbeeld een pool inrichten met mensen die multi-inzetbaar zijn. Het ziekteverzuim is vrij hoog bij Ikea, maar medewerkers zijn niet op alle afdelingen inzetbaar, dus niet iedereen kan iedereen vervangen. Met zo’n pool kun je een ziekte beter opvangen.” Sinds september liggen de onderhandelingen stil. “Dat de gesprekken tijdelijk opgeschort zijn, betekent niet dat onderhandelingen van tafel zijn”, zegt Ikea-woordvoerder Iris Midavaine. Net als Beldsnijder hoopt ze dat de gesprekken snel verder gaan. Een informeel overleg maandagmiddag was daarvoor een eerste stap, maar wat daar is besproken blijft geheim.

Veranderend retail-landschap Volgens Midavaine ligt er een goed bod op tafel. “Het is een pakket dat rekening houdt met een veranderend retail-landschap, waarin mensen kunnen winkelen wanneer ze willen, dus ook op zaterdag en ’s avonds.” Daarmee verwijst de woordvoerder naar de maatregel om de zaterdagtoeslag te verminderen van 100 naar 50 procent. Ikea noemt het liever ‘de zaterdagtoeslag versimpelen’. “Maar we moeten ervoor zorgen dat de werknemers er in totaal niet op achteruit gaan.” Of aan het pakket van Ikea nog iets veranderd kan worden zegt Midavaine niet. “Dat is aan de onderhandelaars.” Aan de omzet van de meubelgigant zou het niet moeten liggen, die stijgt. De winkels zijn vooral te vinden buiten de steden, maar Ikea wil ook in het centrum van steden winkels openen. Daarmee wordt door heel Europa geëxperimenteerd. Met een meters­lang spandoek sloeg FNV Ikea met de eigen slogan om de oren, verwijzend naar het welzijn van de medewerkers: ‘Een beetje aandacht maakt alles mooier.’

