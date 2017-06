Vaderschapsverlof toch op de agenda van de Tweede Kamer

Het voorstel van PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) werd eerder 'controversieel' verklaard, wat betekent dat het de ijskast ingaat zolang er geen nieuwe regering is. Maar zijn plan is van die probleemlijst geschrapt.De PvdA hoopt dat de drie dagen extra betaald ouderschapsverlof in 2019 in kunnen gaan. Onder meer de VVD pleitte voor uitstel, verwijzend naar de financiële gevolgen. De partij vindt ook dat werkgevers en werknemers vaderschapsverlof zelf moeten regelen. Asscher noemde dat toen 'bizar en ouderwets'.

In april dit jaar bemoeide de Europese Commissie zich met de kwestie. De commissie stelde een plan voor van tien dagen vaderschapsverlof. Dit leek toen vooral op een poging om de commissie een socialer gezicht te geven. Vakbonden juichten dit voorstel toe, werkgevers waren juist bood

Vaderschapsverlof in de rest van Europa © Trouw

Het voorstel dat in september vorig jaar naar de Raad van State werd gestuurd - het - drie extra betaalde verlofdagen voor partners - werd destijds door kenniscentrum Rutgers een 'lachertje' genoemd. De politiek loopt mijlenver achter bij de wensen in Nederland, vond projectleider Ilze Smit. Driekwart van de de 35-minners is vóór uitbreiding, 60 procent van de Nederlandse mannen zou meer tijd aan het gezin besteden als daar minder financiële bezwaren aan kleven. "De meeste mensen kunnen het salaris van de man niet missen."

