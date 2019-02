Vaccineer beter, niet zozeer meer

Ik schrok van het opiniestuk over vaccinatieangst door Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie (Opinie, 14 februari). Ouders die niet willen vaccineren waren er al in de jaren negentig en zijn dus geen nieuw verschijnsel. En zij komen gewoon naar consultatiebureaus. Ik heb mijn kinderen gedeeltelijk laten vaccineren, gaf hun daarna meer tijd om te herstellen en ging naar het consultatiebureau, net als andere ouders die ik ken en ‘anders’ vaccineerden.

De oproep om naast de bezorgde ouders te gaan staan en in gesprek te gaan is mooi, maar hen alleen met argumenten overtuigen van vaccineren is geen gesprek voeren. Deze hogeropgeleide ouders snappen echt het doel van vaccineren wel. Ze snappen méér dan dat, namelijk dat vaccinatie ook kan schaden, omdat er zoals bij elk ander medicament bijwerkingen kunnen zijn. Deze worden echter ontkend.

Bijwerkingen van chemotherapie en van antibiotica worden niet ontkend. Waarom die van vaccinaties wel? Dat is vreemd. Als vaccinaties nooit problemen geven, behalve een pijnlijk armpje en een dagje van slag, zou toch niemand er een probleem mee hebben?

Ouders die niet vaccineren hebben geen enkel ander belang dan het behouden van de gezondheid van hun kind. Mensen gaan niet voor hun lol de strijd aan met de consultatiebureaumedewerker of het kinderdagverblijf.

Andere belangen zijn er wél bij partijen die vaccineren promoten en serieuze bijwerkingen ontkennen. Hun informatie wordt als de waarheid gebruikt en negatieve ervaringen van ouders worden als nepnieuws weggezet.

Ik roep politici op om wel naar deze ouders te luisteren. Lees de ervaringsverhalen op de site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Mensen verzinnen dit niet. Neem deze ouders serieus.

Het gaat overigens niet over vóór of tegen vaccineren. Vaccineren op zich is waarschijnlijk bij veel ouders niet eens het probleem. Wel het zo jong, zo vaak en met zo veel ziektes tegelijk vaccineren. Als politici en het RIVM dit serieus zouden nemen, zou met aanpassingen de vaccinatiegraad weleens omhoog kunnen gaan en de zorgkosten voor kinderen met vaccinatieschade omlaag. Ga in plaats van meer en meer vaccineren eens kijken hoe het beter kan. Naar elkaar luisteren en een win-win-situatie creëren, dat moet een ChristenUnie-politicus toch als muziek in de oren klinken?

