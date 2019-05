UWV stapelt weer eens fout op fout

Bij de prognoses die artsen moeten geven over mensen die een Wia-uitkering ontvangen, gaat veel mis. Uit een steekproef van 225 dossiers uit 2018 krijgt gemiddeld maar 35 procent van de verzekeringsartsen een voldoende voor hun werk. Evenzo krijgt maar 35 procent van de arbeidsdeskundigen van het UWV die hierbij betrokken is een positief oordeel over hun handelen.

Dit meldt een intern rapport. Het is het zoveelste rapport dat zeer kritisch is over de kwaliteit van de werknemers van UWV. Met hulp van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft Trouw tachtig interne rapporten in handen gekregen.

Eerder schreef deze krant over de vele fouten bij het indelen van beschut werk, bij het banenplan en bij aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nu blijkt ook veel mis te gaan bij het contact tussen UWV en mensen met een Wia-uitkering (voor arbeidsongeschikten).

Medische situatie

Wat gaat er dan zoal mis? Slechts 33 procent van de artsen geeft correct aan op welke termijn er verbeteringen zijn te verwachten in de medische situatie van de arbeidsongeschikte. Ook meer dan de helft van de artsen maakt fouten bij het registreren van factoren die het herstel in de weg zitten. Dat kunnen missers zijn over de behandeling bij een specialist in het ziekenhuis of over de tijd die het kost om beter te worden. Dat meldt het interne UWV-rapport ‘Data analyse’.

Het UWV-onderzoek bekijkt ook per regio wat er goed en fout gaat. De regio Gelderland midden-zuid springt er negatief uit. Maar 5 procent van de verzekeringsartsen krijgt daar een voldoende. In de rapportages gaat zo ongeveer alles fout wat er maar fout kan gaan. Beweringen zijn niet onderbouwd, niet concreet beschreven of ontbreken helemaal.

Sommige fouten zijn wel zorgelijk Rob Kok, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor verzekeringsgeneeskunde

Het rapport meldt ook dat er wel termijnen worden genoemd waarop de arts verwacht dat de medische situatie van de arbeidsongeschikte verbetert, maar dat er niet bij staat waarom hij dat denkt: ‘Onduidelijk is waarom voor twee jaar is gekozen. Waarom geen half jaar? Of een jaar? Of anderhalf jaar?’