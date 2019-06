UWV moet fout rechtzetten en 2000 arbeidsongeschiktheidsdossiers opnieuw beoordelen

Het UWV-kantoor in Groningen wilde eind vorig jaar een grote achterstand aan medische herbeoordelingen wegwerken. De directie aldaar besloot om een zeer groot deel van circa drieduizend mensen die tussen 2006 en 2010 een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden gekregen, zonder tussenkomst van een arts een uitkering tot hun pensioen toe te wijzen. Dat had nooit gemogen.

Lees verder na de advertentie

Er was duidelijk haast bij. Er lagen ook al geprinte stapels documenten klaar met handtekeningen van een arts voor een IVA-uitkering

Het werk werd volledig gedaan door verpleegkundigen. In hun werkinstructie, die in handen is van RTL nieuws, stond nadrukkelijk: ‘Belangrijk: Het dossier wordt niet meer door een arts gezien! Bekijk daarom met twee sociaal medisch verpleegkundigen wat de juiste keuze moet zijn. Doe dit even aan het scherm, zodat één iemand het dossier kan maken en meteen ook zelf kan vastleggen’.

Onaangenaam verrast Er was duidelijk haast bij. Er lagen ook al geprinte stapels documenten klaar met handtekeningen van een arts voor een IVA-uitkering. IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De verpleegkundige moest op dat formulier de naam van cliënt invullen, het burgerservicenummer en de datum. Ze verwerkten zo honderden dossiers per week, terwijl een arts gemiddeld twee à drie herbeoordelingen per dag doet. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken was onaangenaam verrast door dit nieuws. Hij vindt het goed dat verpleegkundigen werk van artsen uit handen nemen, maar ‘dat moet wel binnen de juridische kaders’. Het UWV moest deze herbeoordelingen opnieuw bekijken. Uit een eerste analyse concludeerde de uitkeringsorganisatie dat er nauwelijks fouten waren gemaakt. Dat was zeer onverwacht, om zeker van hun zaak te zijn, moest er een uitgebreider onderzoek worden gedaan. Daaruit blijkt iets heel anders, namelijk dat bij bijna driekwart van de gevallen de uitkomst niet plausibel is.

Onzekerheid Van 220 van de 300 onderzochte dossiers is niet met zekerheid vast te stellen dat het UWV de juiste beslissing heeft genomen. Daarom gaat het UWV nu bijna tweeduizend dossiers opnieuw behandelen. Deze mensen hebben gisteren een persoonlijke brief ontvangen met ook verontschuldigingen van het bestuur. Het zou kunnen dat een groot deel van hen de IVA-uitkering weer kwijt raakt. “Ik realiseer me dat dat voor velen van hen vervelend is en tot onzekerheid leidt. Het UWV streeft er dan ook naar om al deze mensen zo snel mogelijk en in ieder geval voor 15 september duidelijkheid te geven over de nieuwe beslissing over hun IVA-uitkering”, schrijft Koolmees in een brief naar de Tweede Kamer. Ondertussen blijven de achterstanden in de medische beoordelingen van uitkeringsaanvragers verder oplopen. Eind 2017 lagen er nog 48.000 te beoordelen dossiers op de plank, en eind 2018 ging het om bijna 60.000, blijkt uit het jaarverslag van het UWV. Tijdens de presentatie van het jaarverslag noemde UWV-voorzitter Fred Paling de werkwijze in Groningen ‘onhandig’.

Lees ook:

Minister Koolmees grijpt in bij falend UWV Het toezicht vanuit het ministerie van sociale zaken op het UWV wordt flink verstevigd. De minister is de misstanden daar zat.