Utrechtse school mocht leerling met Downsyndroom wegsturen

De dertienjarige Kubo heeft het syndroom van Down en is door de school acht jaar lang intensief begeleid. Verdergaande of langduriger aanpassingen konden van de school niet worden gevraagd, zeggen de juristen.

Bij de begeleiding van de jongen schakelde de stichting ook externe deskundigen in. Het is volgens het college niet aannemelijk dat het inschakelen van meer experts tot een ander besluit had geleid, dan van school verwijderen van de jongen.

Het College voor de rechten van de mens bekijkt situaties op mogelijke discriminatie. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht scholen om aanpassingen te treffen zodat ook leerlingen met een beperking naar gewone scholen kunnen. Deze verplichting geldt echter niet als de aanpassingen te belastend zijn voor de school. Het College oordeelt de school voldoende heeft gedaan om Kubo op school te houden. De rechter en de Geschillencommissie Passend Onderwijs kwamen eerder ook al tot die conclusie.

De ouders vinden dat de verwijzing naar een speciale school eigenlijk een vorm van segregatie is. “Hoe wil je dit een participatiesamenleving noemen als je al begint met kinderen apart zetten?”, zei de vader vandaag in een interview met Trouw. Het VN-verdrag handicap dat afgelopen zomer in werking trad, verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving voor iedereen, dus ook mensen met een beperking. Het verdrag geldt ook voor het Nederlandse onderwijs, beaamt het college. Maar op het moment dat het besluit om Kubo te verwijderen werd genomen, was het VN-verdrag nog niet door Nederland geratificeerd. Het college vindt niet dat school bij voorbaat al rekening met het verdrag kon of moest houden.

Het college zegt wel dat de zaak-Kubo bijdraagt aan de discussie over inclusief onderwijs en wat dat concreet betekent voor scholen in Nederland.

