Utrechtse scholen negeren oproep om breed schooladvies

Scholen in Utrecht negeren de wens van de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs om achtste-groepers zo veel mogelijk een dubbel schooladvies te geven. Ze hebben opnieuw afgesproken dat kinderen dit jaar ‘in principe’ een enkel advies krijgen, blijkt uit de regels die scholen samen maken. Dat betekent bijvoorbeeld ‘vmbo-tl’ in plaats van ‘vmbo/havo’, of ‘havo’ in plaats van havo/vwo.

Hokje

Twee jaar geleden bleek dat steeds meer basisscholen hun leerlingen een enkelvoudig advies gaven. Dat ging hand in hand met de trend dat middelbare scholen hun brede brugklassen afschaffen. Volgens de Onderwijsinspectie was dat een van de redenen dat kinderen met lager opgeleide ouders minder kansen hebben dan net zulke slimme kinderen met hoger opgeleide ouders. Door het verdwijnen van brede brugklassen en dubbele schooladviezen is het moeilijker uit het hokje te komen waar de leraar van groep 8 een kind in plaatst.

Een woordvoerder van on­der­wijs­mi­nis­ter Arie Slob noemt de constructie in Utrecht ‘verwarrend’

Dus, schreef toenmalig staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker in 2016 aan de Tweede Kamer, is het ‘onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven’. Hij wilde het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen niet langer toestaan. Een wetswijziging is er nog niet, maar in veel steden hebben scholen hun regels inmiddels aangepast.

Utrecht doet dat niet omdat de stad ‘uitstekende ervaringen’ heeft met het huidige systeem. Dat zegt een woordvoerder van POVO, de werkgroep die afspraken maakt over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Daarbij benadrukt hij dat een school wel een ‘plaatsingsadvies’ kan geven voor een brede brugklas. Maar een plaatsingsadvies hoeft een middelbare school niet op te volgen, een schooladvies wel. Een kind met een vmbo-advies en een vmbo/havo plaatsingsadvies kan daardoor een plek in een brede brugklas, of op de havo, mislopen. Basisscholen moeten hun adviezen voor 1 maart geven.

Een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) noemt de constructie in Utrecht ‘verwarrend’. Er is overleg met de scholen over hun regels. Juridisch mag het echter, omdat de wet nog niet is aangepast. In november schreef Slob aan de Tweede Kamer dat hij wacht op twee onderzoeken van de Onderwijsinspectie voor hij besluit of de wet moet worden veranderd.

Lees verder: Als je ouders niet hoog zijn opgeleid, is de kans dat je onderwijzer je capaciteiten onderschat behoorlijk. Dat meldde staatssecretaris Sander Dekker vorig jaar aan de Tweede Kamer. De zogenoemde 'kansenongelijkheid' in het onderwijs neemt toe.