Utrecht kleurt wit en rood, duizenden mensen herdenken slachtoffers in stille tocht

Veel mensen droegen bloemen mee naar de plaats van de aanslag. Onder de deelnemers waren ook premier Mark Rutte, minister van justitie Ferd Grapperhaus en de burgemeesters van Amsterdam en Den Haag, Femke Halsema en Pauline Krikke.

Alvorens er op het Jaarbeursplein een minuut stilte werd gehouden, sprak burgemeester Jan van Zanen. “Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken. Nietsvermoedende en onschuldige mensen werden onder vuur genomen”, sprak Van Zanen.

Burgemeester Jan van Zanen (M) gaat voorop in de stille tocht ter herdenking van de slachtoffers van de schietpartij in de wijk Kanaleneiland. © ANP

“Nu, vier dagen later, overheersen nog altijd ongeloof en afschuw”, zei hij. “Drie mensen vonden de dood. Twee uit Utrecht. Een uit de gemeente Vijfheerenlanden. Twee mensen vechten nog voor hun leven. Anderen herstellen van hun verwondingen. Ooggetuigen proberen de beelden en belevenissen een plek te geven.”

De verdachte van de aanslag, Gökmen T., heeft inmiddels bekend. Volgens het Openbaar Ministerie zegt hij alleen te hebben gehandeld. Over de inhoud van de bekentenis wil het OM verder niets kwijt.

De andere man die nog vastzat, een 40-jarige Utrechter, is vrijgelaten. Hij was aangehouden omdat T. in zijn woning was gearresteerd. Het OM heeft geen bewijs gevonden dat hij op enige manier betrokken was bij de aanslag, die maandag drie mensen het leven kostte en waardoor drie anderen zwaargewond raakten.

T. zit nog altijd in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat en dat er naar buiten toe geen inhoudelijke informatie mag worden gegeven. De rechter-commissaris heeft vrijdag het voorarrest met de maximale termijn van twee weken verlengd.

