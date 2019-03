Universiteiten moeten met een plan komen om de werkdruk van wetenschappers te verlichten

Minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs en wetenschap wil van universiteiten en andere wetenschappelijke organisaties een plan zien om de toenemende werkdruk op wetenschappelijk personeel te verlichten. Ze heeft wetenschapsorganisaties KNAW en NWO en universiteitsvereniging VSNU gevraagd dat plan te maken.

Lees verder na de advertentie

In de zogenoemde Wetenschapsbrief die ze begin dit jaar naar de Kamer stuurde, had Van Engelshoven al haar zorg geuit over die toenemende werkdruk. Wetenschappelijk medewerkers zitten klem tussen de plicht onderwijs te geven aan een groeiend aantal studenten, de opdracht onderzoek te publiceren in liefst toonaangevende tijdschriften, én hun steen bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. “Uitblinken in zowel onderwijs, onderzoek als maatschappelijke impact legt de lat heel erg hoog”, aldus Van Engelshoven.

De beoordeling van een wetenschapper moet minder zwaar leunen op het aantal publicaties, vindt minister Van Engelshoven

Staking De universiteitsmedewerkers zien hun werkdruk nog steeds oplopen, bleek eerder deze week uit onderzoek van vakbond FNV. Belangrijke oorzaak is dat het aantal studenten blijft stijgen terwijl de overheidsbijdrage per student fors is gedaald. Hierdoor is er minder geld voor docenten. Met de landelijk onderwijsstaking, die morgen plaatsvindt, vragen de academici om extra geld om dat te herstellen. © Fadi Nadrous Geld is geen onderwerp van de adviesaanvraag die Van Engelshoven nu heeft gestuurd. Ze wil van het academische veld vooral suggesties om anders te gaan werken en beoordelen. Volgens de minister zou niet in iedere academische loopbaan onderwijs, onderzoek én maatschappelijke impact verenigd hoeven worden. En de beoordeling van medewerkers zou minder zwaar moeten leunen op aantallen publicaties in vaktijdschriften. Ook het binnenhalen van zoveel mogelijk onderzoeksubsidies zou niet meer maatgevend moeten zijn voor de kwaliteit van wetenschappelijk medewerkers, zegt Van Engelshoven. Hier zitten de universiteiten eveneens in de klem. Ze móeten subsidies binnenhalen om goed onderzoek te kunnen doen, maar bij iedere subsidie moeten ze ook eigen geld inzetten. Dat legt beslag op hun financiële ruimte, die toch al krimpt door het groeiend aantal studenten.

Lees ook: