Universiteiten groeien te hard om kwaliteit te blijven bieden

Het knelt volgens die jaarlijkse en onafhankelijke ranglijst vooral in populaire studies als economie, bedrijfskunde en rechten. In Rotterdam groeide rechtsgeleerdheid met een kwart. Volgens de Keuzegids merken rechtenstudenten dat er te weinig onderwijsruimtes zijn. Op de UvA zou economie niet genoeg op de praktijk gericht zijn en laat de toetsing van kennis te wensen over.

Wageningen bovenaan Andere universiteiten blijken juist prima om te kunnen gaan met groei zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat zijn bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit , die ondanks een fikse groei bovenaan de ranglijst staat. Ondanks die groei zijn studenten positief over de inhoud van de studie en over hun docenten. Van de klassieke, brede universiteiten scoort Nijmegen het best. De Keuzegids baseert zich op studentenenquêtes, gesprekken met universiteiten, universiteitsaccreditaties en een blik op de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt blijkt vooral ongunstig voor religiewetenschappers, zij zijn met 15 procent het vaakst werkloos na hun studie. Studenten van technische vakken als kunstmatige intelligentie of econometrie vinden het makkelijkst een baan. Het meest verdienen de tandartsen, het minst cultureel antropologen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich al langer grote zorgen over de groei van het aantal studenten en stipte onlangs aan dat er op steeds meer universiteiten lesgegeven wordt op noodlocaties zoals bioscopen en studenten tijdens hoorcolleges vaker op de trap moeten zitten.

