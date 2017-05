Unicum: Taiwan voert als eerste Aziatische land homohuwelijk in

Volgens het hof druisen de huidige wetten in tegen de constitutionele rechten van homostellen. De rechters hebben de regering van Taiwan twee jaar gegeven om de huidige wetgeving aan te passen. Mannelijke en vrouwelijke homoseksuelen in Taiwan dringen al jaren aan op legalisering van het homohuwelijk.

Lees verder na de advertentie

Taiwan is niet het enige Aziatische land waar het homohuwelijk onderwerp van discussie is. Onder meer Vietnam en Thailand hebben in het verleden al gesproken over het instellen van het homohuwelijk of hebben bestaande regelgeving versoepeld.

Vormen van erkenning Het homohuwelijk is juridisch gezien geen nieuwe constructie, maar betekent de openstelling van het 'reguliere' heterohuwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, waardoor het toestaan ervan elk huwelijk gelijkwaardig maakt. Naast het volwaardige homohuwelijk bestaan er in veel landen constructies waarin de relaties tussen homoseksuelen worden erkend. In Mexico is het homohuwelijk toegestaan in sommige deelstaten, in Duitsland wordt al jaren over wetgeving gesteggeld maar is op dit moment alleen een geregistreerd partnerschap mogelijk. Op Malta kunnen homoseksuelen ook een geregistreerd partnerschap aangaan en hebben zij bovendien dezelfde rechten als gehuwde stellen, waaronder de mogelijkheid om kinderen te adopteren. De naam 'huwelijk' blijft echter voorbehouden aan heteroseksuele koppels. Bekijk hieronder welke landen, sinds Nederland in 2001 een volwaardige openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen invoerde, het homohuwelijk hebben ingevoerd.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.