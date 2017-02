Unicef: Libië is voor kinderen gevaarlijkste gebied ter wereld

De kinderen (zo'n 10 procent van het totaal aantal vluchtelingen in Libië) vallen vaak in handen van smokkelaars, die de populaire route via Niger en Libië faciliteren. Onderweg worden ze in hoge mate verbaal, fysiek of seksueel mishandeld, aldus Unicef. En hoewel de beelden van vluchtelingen op zee de wereld over gaan, blijft misbruik op het land vaak onopgemerkt.



Bij de ongeveer 180.000 migranten die vorig jaar via de Middellandse Zee naar Europa probeerden te komen, zaten ongeveer 26.000 kinderen (tegenover 12.000 een jaar eerder). Unicef ondervroeg 82 vrouwen en veertig kinderen naar hun ervaringen. "Een derde van alle kinderen die we ondervroegen, is in Libië misbruikt. Sommige meerdere malen."



Smokkelaars hebben als gevolg van een gebrekkige politieke controle in Libië vrij spel, en kunnen daarom doen wat ze willen. Omdat de meisjes niet willen dat ze worden teruggestuurd of gearresteerd, melden zij (seksueel) misbruik ook niet. Aantrekkelijke meisjes, veelal uit Nigeria, worden vervolgens gedwongen in de Europese seksindustrie te werken. "Libië is een belangrijk overstappunt voor vrouwen die naar Europa willen."

Voorbereiden De verhalen over misbruik zijn inmiddels zo gewoon, dat sommige meisjes zich voorbereiden op verkrachting en 'seksuele slavernij', aldus het rapport. "Zij nemen vooraf anticonceptie of hebben noodbescherming bij zich." De VN-organisatie noemt de cijfers schokkend.



Ook als de kinderen worden gearresteerd vinden veel incidenten plaats. Een groot gedeelte aan de grens van Libië. Alleen als er seksuele handelingen worden verricht, mogen vrouwen verder. Bovendien worden mannen bedreigd of gedood als ze proberen tussenbeide te komen. Veel van de daders 'zijn in uniform'.



Er zijn volgens Unicef in Libië 34 detentiecentra geïdentificeerd waarin mensen in soms erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden als ze uit zee worden geplukt. In ongeveer de helft van die gevallen wordt de internatiale gemeenschap niet toegelaten. Er is weinig eten, drinken en beweegruimte. Mannen en vrouwen worden gescheiden, evenals vrouwen en kinderen.

Middellandse Zee Hebben migranten Libië overleefd, dan volgt nog de gevaarlijke overtocht over zee. Europa wordt door velen niet wordt gehaald. Vorige week spoelden nog de lichamen van zeker 87 Afrikanen aan op de kust van Libië, nadat hun boot kapot was gegaan.



In 2016 stierven voor de kust van Libië bijna 4600 mensen, een jaar eerder waren dat er 2900. Vermoedelijk liggen die aantallen hoger, omdat niet alle lichamen worden gevonden. Hulporganisaties verwachten dat 2017 opnieuw een recordjaar wordt. In januari verdronken 228 mensen, de dodelijkste maand in jaren.

