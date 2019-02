UNHCR: Door Nederlands compromis moeten vluchtelingen nog langer wachten

Natuurlijk is hij blij voor de kinderen en de ouders die mogen blijven, zegt Luke Korlaar van UNHCR Nederland. De regeringspartijen spraken dinsdag af de dossiers van zo’n 700 asielkinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn, opnieuw te bekijken. De partijen kwamen ‘als compromis’ ook overeen om minder vluchtelingen op te nemen. “Deze beslissing betreuren wij zeer”, zegt Korlaar.

“Elk land bepaalt zelf hoeveel vluchtelingen het wil opnemen voor hervestiging. Dat is geheel op vrijwillige basis, er zijn geen bindende afspraken. Nederland heeft in 2017 bij de coalitieonderhandelingen bepaald dat het aantal werd verhoogd van 500 naar 750. Nu is dat aantal dus uitgeruild tegen versoepeling van het kinderpardon. Dat kan gewoon. Hervestiging is gebaseerd op solidariteit, niet op bindende afspraken.”

“Het is niet zo dat we nu mensen moeten bellen om te zeggen dat ze toch niet mogen komen. Maar het betekent wel dat we minder missies kunnen plannen dan we gedacht hadden en dat vluchtelingen nog langer moeten wachten om in een ander land opgenomen te worden.”

U heeft zelf in Syrië, Libanon en Tunesië aan hervestiging gewerkt. Hoe ziet zo’n selectieproces eruit?

“De UNHCR identificeert op plekken waar veel vluchtelingen zijn welke mensen voor hervestiging in aanmerking komen. Dan kun je denken aan alleenstaande moeders, mensen die ziek zijn en ter plekke niet de juiste behandeling kunnen krijgen, of mensen die in het land waar ze in eerste instantie naartoe zijn gevlucht gevaar lopen. Ook minderjarige kinderen in een vluchtelingenkamp van wie de ouders vermist of overleden zijn, kunnen voor dit programma worden uitgekozen. Het is een heel zorgvuldige procedure.”

“Er wordt in dat laatste geval bijvoorbeeld precies uitgezocht of ooms of tantes de zorg niet op zich kunnen nemen. Als er geen enkel familielid is, wordt een kind hergevestigd op een plek waar de juiste zorg aanwezig is. Als de UNHCR een selectie heeft gemaakt, draagt ze de vluchtelingen voor aan een land dat aan het hervestigingsprogramma meedoet, zoals Nederland. Dat land organiseert dan een missie om de betreffende personen te interviewen en bepaalt daarna of ze worden uitgenodigd. De landen die de vluchtelingen opnemen, hebben vaak ook een voorkeur voor bepaalde kwetsbare groepen.”