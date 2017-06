Uitzendbureaus jagen het onderwijs op kosten

Deze uitzendbureaus trekken leerkrachten met riante reiskostenvergoedingen of de belofte van een opleiding. Voor schoolbesturen, die zelf de juiste mensen niet altijd kunnen vinden, is het een dure oplossing om gaten in de roosters te vullen.

Dit schooljaar hebben we voor het eerst reguliere vacatures moeten invullen via een dure de­ta­che­rings­con­struc­tie. Jakolien Kraeima, van de Rotterdamse vereniging voor katholiek onderwijs.

Scholen maken alleen gebruik van uitzendkrachten ‘als het echt niet anders kan’. En steeds vaker kan het echt niet anders. “Voorheen maakten we alleen bij bijvoorbeeld een grote griepgolf gebruik van uitzendbureaus”, zegt stafmanager personeel Jakolien Kraeima, van de Rotterdamse vereniging voor katholiek onderwijs (RVKO). Die heeft 63 basisscholen in en rondom Rotterdam. “Dit schooljaar hebben we voor het eerst ook reguliere vacatures moeten invullen via een dure detacheringsconstructie.”

Zo ver is het nog niet bij de Stichting christelijk onderwijs Haaglanden (SCOH), met 38 basisscholen in de regio Den Haag, maar ook die is meer geld kwijt aan uitzendkrachten, zegt bestuursvoorzitter Gerard Drielen. “De vraag waar wij straks leerkrachten vandaan gaan halen, houdt me weleens uit mijn slaap.” “We zien duidelijk dat de onderwijsarbeidsmarkt door commerciële bureaus is ontdekt”, zegt ook Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs, met basisscholen en middelbare scholen in Den Haag, Delft en omstreken. Semper Movens, een samenwerking van twaalf middelbare scholen in Haaglanden, Rijnmond en Leiden, schreef in april dat uitzendbureaus bezig zijn de markt ‘leeg te trekken’.

Het probleem met de uit­zend­krach­ten is dat we met hoge kosten zitten tot het lerarentekort opgelost is. En dat in een sector die toch al niet zo ruim in zijn jasje zit. Gerard Drielen, bestuursvoorzitter Stichting christelijk onderwijs Haaglanden.

Voor scholen is het relatief duur om leerkrachten in te huren via een van de bemiddelingsbureaus, die doen hun werk immers niet gratis. Bovendien moeten scholen btw betalen over de dienst die ze afnemen.

Blamage De vraag naar leerkrachten is nu groter dan het aanbod, zegt Rosalie van der Kroft van detacheringbureau ExcellentFlex. “Iedereen moet beter zijn best doen om mensen aan zich te binden.” Dat probeert ExcellentFlex door contacten met studenten te leggen of door een excellentieprogramma voor afgestudeerden. Over dat laatste heeft personeelsmanager Kraeima twijfels. ExcellentFlex belooft leerkrachten in twee jaar tijd op te leiden tot leerkracht LB/LC. Dat zijn twee salarisschalen bestemd voor excellente ervaren leerkrachten en daar bestaat helemaal geen opleiding voor. Kraeima: “Die belofte is een blamage.” De bestuurders gunnen leerkrachten allemaal extra geld en zijn voorstander van de hogere salariseis van PO in actie. “Maar het probleem met de uitzendkrachten is”, zegt Van Drielen van de SCOH, “dat we met hoge kosten zitten tot het lerarentekort opgelost is, en dat in een sector die toch al niet zo ruim in zijn jasje zit.”

