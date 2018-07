Uitzendbureau wil hoogbegaafden aan geschikte baan helpen

Maar juist de Einsteins van deze wereld hebben moeite met het vinden van passend werk én het behouden van dat werk, merkten Rianne van de Ven en Femke Hovinga. Daarom zijn ze een uitzendbureau voor hoogbegaafden begonnen.

"Wat mensen met een buitengewoon hoog IQ op jonge leeftijd niet leren is leren leren", zegt Hovinga. Ze bedoelt daarmee dat het deze groep weliswaar niet aan intelligentie ontbreekt, maar wel aan leerstrategieën. Waardoor ze soms vroegtijdig uitstromen uit het onderwijs en eenmaal toe aan een baan, voor verrassingen staan.

"Ze hebben bijvoorbeeld vaak meer kennis dan er voor een bepaalde baan nodig is. Ook hebben hoogbegaafden vaak meer behoefte aan autonomie en dat kan niet bij elke werkgever", weet Hovinga. Volgens Van de Ven en Hovinga (allebei zelf hoogbegaafd) leveren veel mensen met een extra hoog IQ 'een individuele strijd op de arbeidsmarkt'.

Bij werving- en selectiebureau InterIQ, zoals het initiatief van Hovinga en Van de Ven heet, willen ze de slimmerds helpen bij het vinden van een baan en ze met hun werk ondersteunen, zodat het allemaal wat beter lukt in hun werkende leven. Hovinga: "Het kunnen allerlei soorten banen zijn, van meubelmaker tot persoonlijk assistent van een CEO."

Einzelgänger

Want dat ándere vooroordeel over hoogbegaafden, dat ze in zichzelf gekeerd zijn oftewel sociaal onhandig, moet ook maar eens uit de wereld, vindt Hovinga: "Vaak hoor je: hoogbegaafden, dat zijn nerds, die gaan vast de IT in. Natuurlijk, de gesloten einzelgänger bestaat absoluut, maar anderen zijn juist heel mensgericht en kunnen bijvoorbeeld prima leraar worden." Daar zijn werkgevers zich nog onvoldoende van bewust, vinden ze bij InterIQ.

"Wij hebben allebei een groot netwerk in zowel de hoogbegaafdenwereld als in het bedrijfsleven en wat wij zien is dat veel werkgevers helemaal geen rekening houden met het bestaan van hoogbegaafden wanneer zij een functie omschrijven of een vacature hebben. Terwijl je best kans hebt dat één hoogbegaafd talent soms twee of drie functies in zijn eentje kan vervullen."

Mensen die een beroep willen doen op InterIQ, hoeven geen IQ-test af te leggen als 'bewijs van extra slimheid'.

Volgens Agnes Akkerman, hoogleraar arbeidsmarkt instituties en arbeidsrelaties aan de Radboud Universiteit, is lastig vast te stellen in hoeverre mensen met een bovengemiddelde intelligentie problemen hebben op de arbeidsmarkt. "We zouden dan met een steekproef van de beroepsbevolking het IQ moeten weten en dan moeten onderzoeken hoe de arbeidsmarktpositie is."