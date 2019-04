Uitvaartbranche: schouwarts moet waarschuwen of lichaam van overledene radioactief is

De politiek moet dat desnoods vastleggen in de Wet op de lijkbezorging, vindt Van Haastert. Zij spreekt namens de sector met leden van de Tweede Kamer. Het gaat volgens Van Haastert om overledenen die in hun laatste jaar ­behandeld zijn met radioactiviteit, of die overleden zijn aan een zeer ­besmettelijke aandoening.

Volgens Van Haastert spelen artsen die informatie nu vaak niet door, omdat dat zou botsen met het medisch beroepsgeheim. Ze maakt zich zorgen over de veiligheid van medewerkers in de uitvaartbranche en nabestaanden.

Medewerkers moesten het crematorium heel snel verlaten en het gebouw moest worden ontsmet de Autoriteit Nu­cleaire Veiligheid en Stra­lings­be­scher­ming Heidi van Haastert, directeur BGNU

“Bij steeds meer aandoeningen krijgen patiënten nucleaire gezondheidszorg in de laatste levensfase. Een lichaam kan na overlijden nog straling afgeven”, zegt Van Haastert. Medewerkers moeten dan beschermende maatregelen nemen (bijvoorbeeld een loodschort dragen).

Crematorium stilgelegd Vorig jaar ging het mis bij een crematorium in Purmerend. Daar werd een overleden kankerpatiënt gecremeerd, terwijl medewerkers niet wisten dat er radioactieve deeltjes in het lichaam zaten. Zij hoorden dat van de nabestaanden. Deze ‘jodiumzaadjes’ moeten eerst door een specialist uit het lichaam worden verwijderd, voor dat gecremeerd kan worden. Het crematorium werd stilgelegd. “Medewerkers moesten het crematorium heel snel verlaten en het gebouw moest worden ontsmet de Autoriteit Nu­cleaire Veiligheid en Stralingsbescherming”, zegt Van Haastert. Als dat één keer gebeurt, is het risico beperkt. Maar uitvaartmedewerkers worden mogelijk herhaaldelijk aan straling blootgesteld, zonder het te weten. Een andere zorg is dat Nederlanders door verre reizen vaker een ernstige besmettelijke ziekte oplopen, zoals ebola. Volgens artsenorganisatie KNMG is in het geval van een besmettelijke ziekte onduidelijk of een arts een uitvaartbedrijf mag waarschuwen. Bij radioactiviteit mag dat. Of artsen op eigen initiatief de uitvaartondernemers informeren, kan de KNMG niet zeggen. KNMG en BGNU spreken elkaar binnenkort over dit probleem.

