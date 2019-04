Uitvaartbedrijf Yarden in financiële problemen door kostbare naturapolissen

Yarden zou veel te weinig geld hebben gereserveerd voor de zogeheten naturapolissen die het heeft uitgegeven, waar de verzekeraar alle kosten van een uitvaart op zich neemt, schrijft Het Financieele Dagblad.

Yarden kampt al jaren met de problemen rond de naturapolissen. Al in 2007 probeerde het bedrijf de voorwaarden van de polissen aan te passen, zodat er sprake zou zijn van een maximaal bedrag voor een uitvaart. Dat ­besluit werd na protest van klanten en onder druk van het klachteninstituut Kifid teruggedraaid. Maar nog ­altijd duiken er regelmatig verhalen op van (familie van) klanten die rekeningen van duizenden euro’s krijgen na een uitvaart.

Net genoeg geld

Yarden bevestigde maandag dat het bedrijf problemen heeft met de solvabiliteit, die de financiële degelijkheid op lange termijn weergeeft. In het laatst beschikbare jaarverslag van de verzekeringstak van Yarden, over het jaar 2017, is al te lezen dat de solvabiliteit is gedaald tot 120 procent – ruim onder de interne doelstelling van 130 procent. Het bedrijf schrijft in het jaarverslag dat wordt gewerkt aan ­verbeteringen. Zo is onder andere een aandelenportefeuille van ongeveer 100 miljoen euro verkocht.

Maar volgens het FD hebben de maatregelen tot nog toe niet mogen baten. De buffers zouden vorig jaar verder zijn gedaald tot nog maar net boven de 100 procent. Dat betekent dat het bedrijf net genoeg geld heeft om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Daar komt bij dat Yarden veel te weinig geld heeft gereserveerd om de verplichting aan alle klanten met naturapolissen na te ­komen, meldt het FD.

Yarden zou in overleg met toezichthouder De Nederlandsche Bank zijn voor verdere maatregelen om de financiële positie te versterken. Ook zou het bedrijf overwogen hebben de verzekeringstak te verkopen, maar verschillende partijen zouden volgens het FD al hebben laten weten daarvoor geen interesse te hebben.