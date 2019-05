Uitstoot lachgas werd door industrieterrein Chemelot jaren niet gemeld

Shell heeft bevestigd dat het al jaren geen winstbelasting betaalt in Nederland. Doordat het bedrijf allerlei kosten die het in het buitenland maakt in Nederland mag aftrekken, blijft er geen winst meer over om te belasten, zeggen president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland en belastingtopman Alan McLean in een interview met weekblad Elsevier.