Uitslapen op Hemelvaartsdag? Niks ervan, dauwtrappen!

De traditie, ook wel dauwtreden of hemelvaren genoemd, bestaat uit het in groepsverband wandelen in de natuur, in alle vroegte, als de dauw nog boven de velden hangt.

Betrouwbare informatie over het ontstaan van dauwtrappen is schaars. Wellicht is het terug te voeren op het houden van processies, misschien heeft het te maken met de magie van dauw. Volgens de overlevering heeft het ochtendvocht namelijk een goddelijke kracht.

Van zes tot acht trekken we met tien slagwerkers marcherend door het dorp Annejaap van Eersel

Zingen en blootsvoets dansen om een uur of drie 's nachts, zoals het dauwtrappen populair werd in de tweede helft van de 19de eeuw, gebeurt niet meer. Wel worden er donderdag op een iets later tijdstip allerlei ochtendactiviteiten georganiseerd.

Zo nemen boswachters van Staatsbosbeheer vroege vogels mee de natuur in bij de Reeuwijkse Plassen, het Fort bij Rijnauwen en door De Grote Peel. Ook kunt u schoenen en sokken uitdoen en wandelen door De Hoge Veluwe. Het Nationaal Park laat bezoekers van zes tot acht uur 's ochtends gratis naar binnen om de natuur te zien ontwaken.

Niet overal draait het dauwtrappen om de stilte en rust van de ochtend. In Noord-Brabant wordt de traditie van oudsher gevierd met harmonies en fanfares. Zo is in 's Gravenmoer donderdag luid getrommel te horen. "Van zes tot acht trekken we met tien slagwerkers marcherend door het dorp", zegt Annejaap van Eersel van slagwerkgroep Crescendo. Of iedereen blij is met dat lawaai? "Twee jaar geleden stuitten we op een nieuwe inwoner. Hij tikte met zijn vinger naar zijn hoofd, begreep er niets van."