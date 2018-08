Uitleenplan voor lerarentekort stuit op een starre Randstad

De Utrechtse scholen hapten niet toe. “Wilde ideeën vinden niet altijd even makkelijk hun weg in het onderwijs”, zegt bestuurder Paul Slegers van SOML.

Doordat er minder jongeren zijn, gaan er de komende jaren minder leerlingen naar de middelbare scholen van SOML. “Daardoor hebben we nu te veel personeel”, zegt Slegers. “Maar we zien ook aankomen dat als de krimp afzwakt, wij door vergrijzing en minder instroom van nieuwe leraren een tekort aan mensen gaan krijgen.”

Basisscholen zitten op dit moment met dat probleem: door krimpende leerlingenaantallen hebben ze jaren geleden mensen ontslagen die nu weer hard nodig zijn. Vijftien voltijdsbanen heeft Slegers voor dit schooljaar ‘over’. Dat had hij kunnen oplossen door tijdelijke contracten te beëindigen. “Maar ik wilde die mensen in dienst houden en uitlenen aan scholen met een tekort.”

Maar nu het schooljaar in zowel Limburg als Utrecht is begonnen, zitten er geen Limburgers in de Domstad. “Het lukte niet om afspraken te maken”, zegt Slegers. “Scholen hebben van ons aanbod geen gebruikgemaakt.” Volgens Nico de Jong van het Utrechtse onderwijsplatform lukte het niet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. “We kennen in Utrecht een grote variëteit aan scholen, en die vragen zich af: wat past het beste bij onze school? Het lukte niet om goede matches te maken.”

Volgens SOML waren er bijna veertig Limburgse docenten die interesse hadden in een paar jaar elders. Sommigen omdat het hun kans was op een vaste baan – het bestuur beloofde vaste contracten aan wie uitgeleend wilde worden – anderen omdat ze al jaren in Limburg lesgeven en eens iets anders wilden.

SOML klopte aan bij het Platform Onderwijsarbeidsmarkt in de regio Utrecht, een samenwerking van middelbare scholen, mbo-scholen en lerarenopleidingen. Utrecht is vanaf midden-Limburg nog goed te bereiken, was de redenering, en scholen werken er al samen om het lerarentekort aan te pakken.

Solliciteren, net als de rest

De scholen bleken vacatures al zelf vervuld te hebben of wilden dat de Limburgse docenten meededen aan de reguliere sollicitatieprocedures. Maar dat was niet de deal die Slegers wilde maken. “Ik wil niet dat mijn mensen zo’n sollicitatieprocedure niet doorkomen en dat ik ze dan teleurgesteld terugkrijg. Prima als ze daar willen solliciteren. Maar ik wil mijn mensen graag uitlenen. En ik wil ze ook weer terug.”

Uiteindelijk ging één Limburgse docent daadwerkelijk solliciteren, en werd afgewezen. “Dat kun je alleen maar doen als je nog iets te kiezen hebt”, erkent De Jong. Voor het moment heeft hij alle vacatures vervuld.

Uiteindelijk heeft Slegers zo’n vijftien tijdelijke contracten niet verlengd. “Ik maak me wel zorgen dat die mensen nu uit de regio vertrekken.” Volgens hem is zijn plan niet geslaagd door de grote autonomie van scholen en vakgroepen van docenten. “Daar zijn we niet doorheen gekomen”, moet hij constateren. “We moeten nog wel wat veranderen in de cultuur van het onderwijs willen we elkaar goed ondersteunen. Ik moet helaas constateren dat ik soms in mijn denkwereld verder ga dan het onderwijs kan accepteren.”

Slegers en De Jong willen in gesprek blijven. “We moeten toch kijken hoe we er volgend jaar iets meer beweging in kunnen krijgen”, zegt Slegers. De Jong: “We hebben nog steeds de ambitie om dit tot een succes te maken.”