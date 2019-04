Uitglijden omdat je een kat nadoet: drie procent bezoek spoedpost door ongelukken met dieren

Jaarlijks behandelen artsen op de spoedeisende hulpposten in Nederland ruim 60.000 verwondingen na een ongelukje met een dier. Dat schatten onderzoekers van het Spaarne Gasthuis in Haarlem op basis van een onderzoek waarbij ze een jaargang aan dossiers van de spoedeisende hulp doorvlooiden op zoek naar incidenten met dieren. Het waren vooral ongevallen met paarden, waarvan met name vrouwen slachtoffer zijn. Bij mannen levert een stoeipartij met honden de meeste schade op.

Lees verder na de advertentie

De onderzoekers troffen 516 behandelingen aan op een totaal van ruim 18.000. Oftewel: bijna 3 procent. Wie dat percentage loslaat op de twee miljoen behandelingen die spoedeisende hulpposten jaarlijks verrichten, komt uit op 60.000 verwondingen. Volgens de onderzoekers is dat een voorzichtige schatting. Zo ligt het Spaarne Gasthuis in de Randstad waar relatief weinig vee rondloopt. Ook is de spoedeisende hulppost niet bedoeld voor de meest ernstige gevallen en vermoeden de onderzoekers dat de dossiers niet altijd vermelden dat een dier betrokken was.

De onderzoekers hanteerden een ruimte definitie van ‘een incident met een dier’: “Bijvoorbeeld mensen die in het verkeer uitwijken voor een dier en daarbij zelf gewond raken”, zegt chirurg in opleiding Eva van Delft . “Maar we kwamen ook ongewonere situaties tegen. Bijvoorbeeld een patiënt die wilde laten zien hoe de kat was uitgegleden en daarbij zelf haar arm brak. Of iemand die uitgleed over de urine van de hond en zijn rug bezeerde.” Ook een aquarium blijkt niet vrij van gevaar. Zo brak iemand zijn bovenarm omdat hij struikelde toen hij de vissen van de buren wilde voeren.

Vrouwen Vooral vrouwen hebben regelmatig een ongeluk met een dier. Zij bezochten het ziekenhuis om die reden vier keer zo vaak als mannen, vooral door incidenten met paarden. Het ziekenhuis telde 225 behandelingen omdat het hoefdier niet in bedwang was te houden. Honden zorgen met 154 incidenten eveneens geregeld voor ongelukken. Katten blijken met 23 incidenten een veiligere keuze. Ruim 60 procent van de mannen die zich op de eerste hulp meldt vanwege een incident met een dier, komt er vanwege een hond. Dat is terug te zien in het percentage mannen dat zich voor bijt- en krabwonden laat behandelen: 48,6 procent. Opmerkelijk genoeg hebben vrouwen met 16,1 procent onder dat bijtgrage gedrag veel minder te lijden. De onderzoekers begrijpen dat veel ongelukken ‘bizar’ kunnen overkomen, maar benadrukken dat hun boodschap ernstig is. “Een aantal patiënten heeft blijvend letsel opgelopen, terwijl ze er nooit bij hadden stil gestaan dat hun dierlijke huisgenoot zoiets zou kunnen veroorzaken”, zegt Van Delft.

Lees ook: