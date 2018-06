Uiteindelijk leveren goede gymlessen op basisscholen geld op

Roem is vergankelijk, en daar moet de man wiens naam aan dit zwembad is gegeven hartelijk om lachen. Waar hij niet om kan lachen, is dat zijn kinderen om zwemmen geen moer geven. Dat heeft niets te maken met een vader die in zijn kinderen het liefst een kopie van zichzelf ziet, maar alles met de zwemlessen die tegenwoordig kennelijk aan kinderen gegeven worden. Ze zijn saai. Schools. Te weinig gericht op plezier, te veel op veiligheid. Kinderen halen hun diploma met tegenzin en kijken wel uit daarna ooit nog in een zwembad te springen.

Lees verder na de advertentie

Pieter van den Hoogenband wilde daar wat aan doen, maar trok zich even snel terug als hij begonnen was. Zwemonderwijs leuker willen maken is je kennelijk begeven in een wespennest. Ik begrijp daar niks van. Kinderen (en volwassenen trouwens ook) doen toch alleen dat wat ze leuk vinden met hart en ziel? Leren toch alleen dan écht iets? Leren overleven in het water gaat volgens mij prima samen met een leuke les. En daar wringt de schoen: betere zwemlessen kosten geld.

Echte gymlessen worden gegeven door sporters. Zou je denken. Nou, niet dus.

Net als bijvoorbeeld vakdocenten gymnastiek voor de klas. Gymlessen worden op veel basisscholen al jaar en dag gegeven door de leraar die ook alle andere lessen geeft. Dan moet je geluk hebben wil je een bevlogen sportieveling aantreffen. Ik geloof best dat ze op de pabo flink hun best doen studenten voor de koprol te enthousiasmeren. Maar echte gymlessen worden gegeven door sporters. Zou je denken.

Nou, niet dus. Twee weken geleden was dit opnieuw een onderwerp in de politiek. SP-Kamerlid Michiel van Nispen diende een initiatiefwet in die moest regelen dat basisschoolkinderen drie gymnastiekuren per week krijgen, van een vakdocent. Het vorige kabinet is hier ook al mee bezig geweest, maar uiteindelijk is er niets van terechtgekomen, vanwege te duur.

Alleen de allerbeste mensen zouden voor de klas moeten staan, zou je denken. Want alleen het allerbeste is goed genoeg voor onze kinderen, onze toekomst. Dat geldt niet alleen voor de mensen die taal en rekenen geven, maar óók voor mensen die onze kinderen leren sporten. Het 'kost te veel geld'-argument is het slechtst denkbare: als je kinderen plezier in sporten bijbrengt, moet het al gek lopen willen ze daar in hun latere leven mee stoppen. Want waarom zou je stoppen met iets dat je leuk vindt?

Sportende mensen zijn gezonder, fitter, sneller beter als ze ziek zijn, hebben meer veerkracht - het is allemaal bewezen in talloze onderzoeken. Uiteindelijk levert goede gymles op school dus geld op. En het argument dat verplichte gymles indruist tegen de vrijheid van onderwijs? Kom op zeg. Sommige dingen zijn te belangrijk om niet te leren. Daarbij: bewegen stimuleert het brein. Dus met goede gymlessen beklijven de lessen rekenen en taal pas echt.

Hebben we, als het erop aankomt, wel écht het beste voor met onze kinderen? Ik vraag het me soms sterk af.

Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns van haar.