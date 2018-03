U bent vrolijk en optimistisch? Komt ook een beetje door de lente

“Optimisme is modegevoelig,” zegt Ruut Veenhoven, gelukssocioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “De vergelijking is zelfs vrij letterlijk te maken: als korte rokjes in zijn, weet je dat er een moment komt dat lange rokken weer in de mode komen en andersom. Met optimisme is dat net zo. We hebben een tijdje wat meer gesomberd, dan komt er vanzelf weer een periode van optimisme. Je weet alleen niet precies wanneer.” Nu dus. Maar waarom precies nu?

Een eenduidig antwoord kan de wetenschap daar niet op geven. Het lijkt een samenloop van omstandigheden. Veenhoven: “Een collectief gevoel van optimisme wordt sterk beïnvloed door externe factoren. De vele berichten over de aantrekkende economie, de dalende werkeloosheid, de stijgende huizenprijzen. De media werken mee. Journalisten willen misschien onbewust ook weer meer opgewekte verhalen maken.”

Economie Vooral veel positieve berichten over de economie lijken bij te dragen aan een rooskleurig toekomstbeeld. Ruud Muffels, hoogleraar sociale economie aan de Tilburg University: “Mensen worden snel optimistisch over de economie. Nog voor ze het voelen in hun portemonnee. Toen de economie na de crisis begon aan te trekken, gingen mensen direct meer uitgeven. Terwijl de lonen nog niet eens waren gestegen.” Dat de lente op komst is kan het laatste zetje geven voor een po­si­ti­vi­teitspiek Ruut Veenhoven, gelukssocioloog Positieve geluiden over de toekomst hebben dus al snel effect op het collectieve gevoel van optimisme. Neem daar het gegeven bij dat na een sombere periode altijd een vrolijker periode aanbreekt en de bal begint te rollen. Veenhoven: “Dat de lente op komst is kan het laatste zetje geven voor een positiviteitspiek.”