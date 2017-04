Twitter klaagt regering VS aan over vrije meningsuiting

Twitter zegt een dagvaarding te hebben gekregen van Dienst voor Douane en Grensbewaking, een overheidsinstantie die valt onder het ministerie van binnenlandse veiligheid (Homeland Security). In de dagvaarding eist de instantie onder meer het telefoonnummer, het mailadres en het IP-adres van de gebruiker van @ALT_uscis op.

Het account verspreidt sinds januari kritische tweets over president Trumps immigratiebeleid, en het is niet de enige. Rond die tijd verschenen ook veel andere alternatieve (ALT) of ‘rogue’ accounts, bijvoorbeeld van de milieubeschermingsdienst Epa, de National Park Service en de ruimtevaartorganisatie Nasa. Ook zij stellen uitspraken van Trump aan de kaak, checken zijn beweringen of leggen bijvoorbeeld de wetenschappelijke achtergronden van klimaatverandering uit.

Boze ambtenaar Wie er achter @ALT_uscis zit of zitten is niet bekend. Het kunnen activisten zijn, maar ook een boze, gefrustreerde ambtenaar van de US Citizenship and Immigration Services (USCIS), die van binnenuit het beleid van de nieuwe regering wil aanvallen. Het account postte onder meer tweets met een parodie op het bingospel voor ‘rechtse idioten’, en stelde dat felle tegenstanders van immigratie waarschijnlijk bij de geboorte op hun hoofd zijn gevallen. Na de eis om informatie publiceerde de account een tweet met een kopie van de tekst van het Amerikaanse Eerste Amendement van de constitutie, waarin de vrijheid van meningsuiting is geregeld.

Steun Het account krijgt steun van de Amerikaanse Unie voor Burgerlijke vrijheden ACLU. “Het Eerste Amendement vereist dat de overheid zeer gegronde redenen heeft om iemand identiteit te ontmaskeren”, zei ACLU-advocaat Esha Bhandari. “Dat is belangrijk, anders worden mensen bang om zich te uiten, en zeker als ze zich tegen de overheid willen uiten.” Waarom de douanedienst Twitter juist alleen over @ALT_uscis een dagvaarding heeft gestuurd is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de dienst het als een eerste poging ziet om achter de identiteitsgegevens te komen, en als dat lukt ook andere accounts aan te pakken. Mogelijk speelt het grote aantal volgers een rol; het Twitteraccount kreeg in een maand of drie zo’n 126.000 volgers, een knappe prestatie in zo’n korte tijd. Beeld van de Twitter account van ALT-immigration. © Twitter screenshot

Bedreiging Twitter laat het er niet bij zitten en heeft zich, niet voor het eerst, opgeworpen als beschermer van de vrije meningsuiting; een vrijheid waar president Trump zelf via het sociale medium ook grif gebruik van maakt. In een 25 pagina’s tellende juridische verklaring stelt het bedrijf dat de eis om privéinformatie vrij te geven onder meer een bedreiging is voor ‘het recht om anoniem of onder schuilnaam politieke uitspraken te verspreiden’. “We zijn erdoor gesterkt dat Twitter zich hard maakt voor zijn gebruikers en hun recht op vrije meningsuiting zo voluit verdedigt”, aldus ACLU-advocaat Bhandari. Ook advocaat Paul Alan Levy van de Public Citizens Litigation Group, die zich specialiseert in online privacy en kwesties rond vrije meningsuiting, denkt dat Twitter een sterke zaak heeft, omdat in de dagvaarding geen bewijzen staan voor crimineel gedrag of overtredingen. “Ik denk dat er geen enkele kans voor de regering is om hier goed uit te komen”, aldus Levy.

