Twintigers leiden in Caïro een keurig leven, behalve dit exclusieve gezelschap

Als ik haar aanspreek, blijkt ze in shock. Ze redde net samen met haar vriend drie mensen uit een zinkende auto. De bestuurder had op slechts een kilometer van het terrein de gloednieuwe BMW van haar vader het water in gereden.

Toen ik in oktober naar Caïro verhuisde, maakte ik al snel vrienden die een heel ander leven hebben dan ik had verwacht van twintigers in Egypte. Ik kwam terecht op het eiland Zamalek, een van de weinige plekken in de stad waar ongetrouwde jongeren op zichzelf wonen. Zij komen uit rijke families en gingen naar een elitaire Franse, Amerikaanse of Duitse school in Caïro. Ze zijn lid van de peperdure Gezira-sportclub, een voormalige Britse countryclub, waar de meesten als tiener 's nachts op een verlaten golfbaan hun maagdelijkheid verloren.

Lastig aansluting vinden

Waar de meerderheid van de Egyptische jongeren moeilijk aan een baan komt en geld bijeenschraapt om te trouwen, is het voor deze groep vooral lastig aansluiting te vinden bij de rest van Egypte. Zij vormen de kleine kring van mensen die de bedrijven en het netwerk van hun ouders erven. Maar ze doen ook alles wat streng veroordeeld wordt door de rest van de samenleving. Ze hebben seks, drinken alcohol en gebruiken drugs. Ieder weekend is er wel een groot feest.

De verhalen die vrienden vertellen over die feesten, zijn vaak extreem: de uit de hand gelopen bruiloft in Italië, waar de bruidegom de obers om moest kopen toen zoveel gasten bewusteloos op de grond lagen, dat de obers niet meer konden opruimen. Het feest waar een overgevlogen prins uit Saudi-Arabië driehonderd xtc-pillen stond uit te delen. De vriend die ieder weekend naar clubs in Berlijn of Libanon vliegt en op maandag uitgeput het gigantische vastgoedbedrijf van zijn vader runt.

© kim deen

Van een afstandje bekijk ik de mensenmassa op het festival, dansend naast een podium of rokend en drinkend in het zand. Stelletjes zitten innig samengepropt op zitzakken en kijken naar de volle maan in de hemel. Verderop duikt een meisje lachend halfnaakt de zee in. Ik realiseer me dat dit een van de weinige plekken in Egypte is waar dit zo zonder problemen kan.

Naast mij vertelt een vriend mij over een meisje dat hij leuk vindt. "Ze zit niet in deze groep en is nog nooit naar zo'n feest geweest", zegt hij. "Ik ben bang dat als we iets krijgen en ze ook in deze groep belandt, ze nooit meer helemaal in Egypte past."

