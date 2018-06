Twintigers brengen ouderen een bloemetje tegen de eenzaamheid

Op een zuil in de hoek van de woonkamer staat een urn. Vanuit haar stoel heeft Adrie Zwiers (80) goed zicht op haar overleden echtgenoot. Ze maakt vaak oogcontact met hem. Drie jaar leeft ze nu alleen, als een trouwe kameraad wijkt asielhond Bink geen moment van haar zijde. Ze kletst onophoudelijk tegen de viervoeter. "Dat klinkt misschien dom, maar ik moet toch ergens tegen praten? Anders is het zo stil in huis. Mijn man en ik waren 53 jaar samen."

Deze middag straalt mevrouw Zwiers. Op de bank tegenover haar zitten Tristan Canisius en Desiree van den Eertwegh. Twintigers nog en dus in een heel andere fase van het leven. "Jullie zijn schatten", zegt ze wanneer ze een bos bloemen van hen krijgt. Met hun stichting Bloemenhart Brunssum gaan Tristan, Desiree en nog een hele rits aangesloten vrijwilligers een keer per maand de omgeving in om bloemen te bezorgen bij ouderen die 'een geluksmoment kunnen gebruiken'. Bij mevrouw Zwiers zijn ze aan het goede adres.

350 bossen bloemen

Ruim een jaar zijn ze nu bezig. Canisius: "We hebben bedrijven en bloemisten die ons sponsoren. Het is groot aan het worden, ik denk dat we nu zo'n 350 bossen hebben bezorgd."

Als mantelzorger van zijn oma ervoer hij wat een bosje bloemen doet met een eenzame oudere. Hij kwam in contact met Van den Eertwegh, die als ergotherapeute van de ouderen hoorde dat er zo weinig voor hen werd georganiseerd. Naast de 'bloemenronde' houden ze ook elke maand een activiteitenmiddag. De laatste keer kwamen er 67 mensen op af.

© Koen Verheijden

"Dit maakt mijn dag weer goed", fluistert mevrouw Zwiers als ze de bloemen aanneemt. Zielig noemt ze zichzelf niet. Maar doordat haar enige dochter dertig uur per week werkt, is ze vaak alleen. De bezorgers grijpen het moment aan om een praatje aan te knopen. "Dat doen we altijd", zegt Canisius. "Het praatje is misschien nog belangrijker dan de bloemen. De mensen zitten erom verlegen."

De initiatiefnemers komen beiden uit Brunssum, hun verzorgingsgebied omvat de regio Parkstad Limburg. "Familieleden en thuiszorg melden de ouderen bij ons aan", zegt Canisius. "We zijn niet kritisch. Als iemand een ander iets gunt en het betekent veel voor diegene, wie ben ik dan om te zeggen dat zo'n persoon niet in aanmerking komt?" Van den Eertwegh: "In het begin communiceerden we specifiek dat het om eenzame ouderen moest gaan. Dat bleek te confronterend. Nu hebben we het over ouderen die in het zonnetje gezet mogen worden. Maar iedereen weet dat we hetzelfde bedoelen."

© Koen Verheijden

Vandaag bezorgen vijf vrijwilligers in totaal twintig bossen. Ook de 88-jarige Leo Giesbers staat op de lijst. Sinds hij 19 jaar geleden bijna blind raakte, komt hij amper verder dan de achtertuin. Zijn mooiste dagen? "Als het lekker weer is, ga ik buiten zitten. En dan hoop ik dat de buren iets tegen me zeggen, waardoor ik aanspraak heb." De bloemen maken hem gelukkig, ook al ziet hij slechts de contouren. "Wat een verrassing. Dit had ik nooit verwacht."

De reacties raken Tristan elke keer opnieuw. Regelmatig denkt hij terug aan de terminale vrouw bij wie hij langsging. "Ze zat aan de zuurstoffles, maar de sprankelende ogen vertelden alles. Toen ze een week later overleed, stonden de bloemen nog steeds naast haar bed. Ze had er de hele week naar gekeken. Als je dat met een paar uurtjes per maand kunt bereiken, is dat toch geweldig?"