Twintig patiënten Slotervaart zaten tijdelijk zonder kankermedicijn

Een groep van zo’n twintig kankerpatiënten moest de chemo- of hormoonkuur tijdelijk staken vanwege het faillissement van MC Slotervaart. Dat bevestigt een woordvoerder van de curatoren van het ziekenhuis. Volgens Marcel Soesan, voormalig internist-oncoloog van het ziekenhuis, is het lastig te zeggen of hun behandeling daardoor geschaad is. “In elk geval heeft het bij patiënten tot veel onrust en paniek geleid.” Zijn collega Hans-Martin Otten: “We proberen een stop altijd te voorkomen. Dat dat hier om administratieve redenen gebeurd is, is niet goed.”

Lees verder na de advertentie

Het gaat vooral om patiënten met leukemie en prostaatkanker. De behandeling van deze twintig patiënten lag een tot twee weken stil. Ze stonden op een lijst van in totaal zestig patiënten die zware kankermedicatie kregen in tabletvorm. De groothandel wilde die dure medicatie niet meer aan het failliete ziekenhuis leveren.

OLVG overbelast Het Slotervaart verstrekte de lijst van zestig aan het Amsterdamse OLVG, vertelt Soesan. “Dat ziekenhuis raakte begrijpelijkerwijs overbelast. Het lukte hen niet alle patiënten op tijd te zien.” Twintig mensen vielen daardoor enige tijd tussen wal en schip, stelt hij. Inmiddels zijn alle patiënten weer onder behandeling. Volgens woordvoerder Elles in ’t Hout was het OLVG niet overbelast, maar meldden de patiënten zich op de verkeerde plek: bij de ziekenhuis-apotheek. Die kon de medicatie pas verstrekken nadat de patiënten waren gezien door een specialist van het OLVG, en ingeschreven bij dat ziekenhuis. “Als patiënten met de poli hadden gebeld, en duidelijk hadden aangegeven dat ze medicijnen nodig hadden, was er ruimte voor hen gemaakt en was dit waarschijnlijk niet gebeurd”, zegt In ’t Hout. De specialisten in het Slotervaart waren in de veronderstelling dat patiënten zich wel direct bij de ziekenhuisapotheek van het OLVG konden melden. Bovendien rekenden ze erop dat het OLVG de zestig patiënten op de lijst zelf zou benaderen. Toen bleek dat het misliep, belden en mailden ze met de ziekenhuisapotheek van het OLVG, maar zonder resultaat. Soesan wijt de chaotische gang van zaken aan het plotselinge faillissement van het ziekenhuis, waardoor de zorg niet gepland afgebouwd kon worden. Hij verwijt dat Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in de regio. Soesan zegt ook dat de verzekeraar had moeten weten van de problemen met deze groep patiënten. “Ze zaten in het crisisteam waar dit is besproken.”

Verzekeraar overvallen Zilveren Kruis stelt juist dat het niet is geïnformeerd. “Was dat wel gebeurd, dan hadden we misschien iets kunnen regelen”, zegt woordvoerder Christine Rompa. Volgens Rompa was ook Zilveren Kruis overvallen door het plotselinge faillissement. Niet de verzekeraars, maar de curatoren van het Slotervaart zijn volgens haar verantwoordelijk voor een goede overdracht van de patiënten aan andere ziekenhuizen. De curatoren stellen dat het probleem niet te voorkomen was. “Dit was een administratief gevolg van het faillissement. Het was inherent aan de situatie waarin we zaten”, zegt woordvoerder Marcel Paapst..

Lees ook

Ex-patiënten Slotervaart weten eindelijk waar ze in de toekomst terechtkunnen Wie met z’n kwaal regelmatig naar een arts in het Slotervaart ging, had na de sluiting niet direct een alternatief.