Tweejarig hbo is dit jaar bijzonder populair

Dat betekent dat dit jaar grofweg 2700 studenten aan dit type opleiding beginnen. Niet alleen mbo'ers, ook havisten weten de verkorte opleidingen beter te vinden.

De associate degree is een tweejarige opleiding die tussen mbo-4 niveau en het niveau van een volledige vierjarige bacheloropleiding zit. Sinds 2006 experimenteren hogescholen met deze opleidingen, in juli van dit jaar is de wet aangenomen die associate degrees officieel een plaats geeft in het hoger onderwijs.

"Dat heeft het zeker makkelijk gemaakt voor hogescholen om opleidingen aan te bieden", zegt Jaap ten Have van Windesheim Flevoland, een van de initiatiefnemers van AD7, een samenwerking van tien hogescholen samen die dit type opleiding aanbieden.

Samenwerking van de Hogeschool met werkgevers spreekt studenten aan. Jaap ten Have

"We werken bij het ontwikkelen van de associate degrees veel samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW en met de lokale ondernemers", zegt Ten Have. Ook dat spreekt de studenten, veelal mbo'ers die wel willen doorleren maar niet vier jaar lang de collegebanken in willen, volgens hem aan.

Ten Have sluit niet uit dat ook het verdwijnen van de basisbeurs voor nieuwe studenten een rol speelt. Een tweejarige opleiding is goedkoper dan een vierjarige. "Maar dat is speculeren."

Hij ziet dat ook meer havisten de opleidingen weten te vinden.

