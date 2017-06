Tweede Pinksterdagen zijn een mysterie, zinloos en dus moeten we er iets mee aanvangen, zo lijkt een paar remonstranse dominees te hebben gedacht. Dat laatste denk ik er zelf bij, want eigenlijk zouden mysteries de ‘core business’ van geestelijke leidslieden moeten zijn. Het draait in de godsdienst tenslotte allemaal ‘om niet’ en wie zelfs dáár het profijtbeginsel wil introduceren moet heel diep door de Verlichting zijn heengegaan. Nu gaan de remonstranten daar – gezien hun recente publiciteitscampagne – zelf nogal trots op, dus dat kan wel kloppen.

De dominees stellen voor de Tweede Pinksterdag in te ruilen voor het Suikerfeest. Zo’n idee oog aardig in een samenleving die nog altijd niet goed weet hoe ze echt multicultureel moet worden. Veel kans geef ik het niet. Nederland blijkt nog niet eens in staat te zijn voor iedereen de vijfde mei tot een echte arbeidsvrije feestdag te maken – en de Oorlog is inmiddels de onbetwistbare stichtingsmythe van dit land.

Feestdagen manipuleer je niet zo gemakkelijk: dat is nu juist het mysterie ervan. Ze onttrekken zich aan de rationaliteit die eerst alles effen maakt en dan op redelijke gronden alsnog haar landmarkeringen plaatst. De Franse Revolutie faalde hopeloos met haar Eredienst voor de Redegodin en het lukte het Cuba van Castro niet komaf te maken met het kerstfeest. De traditie kwam ertussen met haar mythische kracht en dan heeft de calculerende geest al snel het nakijken.

Dat verbaast me niet, want Akkermans voorstel spoort naadloos met de tijdgeest van individualisering en instrumentalisering. Tussen ‘dat maak ik zelf wel uit’ en ‘de waarde van iets ligt in het nut ervan’ heeft de moderne geest de wereld verregaand gerationaliseerd. Het leven is een samenstel van vrije keuze en berekening: naar die logica zijn we ons steeds meer gaan richten.

In zijn column kwam Stevo Akkerman op de proppen met een ‘strippenkaart’ die iedere burger het recht gaf op een vastgesteld aantal vrije dagen, naar believen opneembaar ter ere van Jahweh, Allah, de Heere of de meubelboulevard. Ik betwijfel of het helemaal serieus bedoeld was, maar het kreeg op de sociale media flink wat bijval.

Fladdergedrag

Hoe problematisch dat is, bleek een dag later in een essay van Willem Pekelder. De individuele keuze leidt steeds meer tot fladdergedrag, de samenleving verbrokkelt tot een verzameling vrije geesten, zo stelde hij vast. Die laatsten hebben alleen hun vrijheid nog gemeenschappelijk. En hun onbehagen, want er knaagt iets aan het libertaire gemoed dat bloedbanden en jeugdvriendschappen heeft ingeruild voor ‘likes’ op Facebook.

Hoeveel feestelijks is er aan een feest dat je moet vieren in je eentje?

In zo’n wereld past een feestdagen-strippenkaart even naadloos als een iPhone in zijn hoesje. Maar één ding gaat daarin teloor. Feesten waren ooit bedoeld om gezamenlijk te vieren, precies omdat het daarin om gemeenschap ging. Volgens de Franse socioloog Emile Durkheim draaide íedere godsdienst zelfs primair om het ‘gemeen’ van die gemeenschap, waarvan de godsfiguur niet meer dan een symbool was. Hoeveel feestelijks is er aan een feest dat je moet vieren in je eentje?

Zover komt het in Akkermans voorstel misschien niet. Moslims vieren met moslims, christenen met christenen: hoeveel méér gemeenschap zou je willen? Nou, de gemeenschap van de samenleving als geheel – die af en toe aan haar bestaan herinnerd wordt doordat een dag voor iedereen anders is. Geen werk, geen school, een wonderlijke stilte of juist een opgewonden drukte – desnoods op de meubelboulevard.

Of dat met Tweede Pinksterdag of het Suikerfeest gevierd moet worden, is vers twee. Het belangrijkste is dat het gezamenlijk gebeurt, allemaal op dezelfde tijd. Die krijgt daarmee iets ‘heiligs’ in de klassieke betekenis van het woord. Je kunt hem niet zomaar manipuleren, want hij is niet helemaal van jou. Hij is van de gemeenschap of van God: heel veel maakt dat uiteindelijk niet uit. Maar het individu moet ervan af blijven.

