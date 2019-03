Tweede Kamer geïrriteerd over uitkering voor arbeidsmigranten

“Dit tart het rechtvaardigheidsgevoel”, zegt VVD’er Dennis Wiersma. “Europa faalt”, vindt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. In alle toonaarden veroordeelt de Tweede Kamer de verlenging van de periode waarin arbeidsmigranten met behoud van een WW-uitkering naar het land van herkomst kunnen. Ook minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) is er ongelukkig mee.

Naar verwachting stemt woensdag een meerderheid van de EU-lidstaten instemmen met een verlenging van de regeling naar zes maanden

Wie in Nederland heeft gewerkt, en hier belasting en premie heeft ­betaald, kan terug naar het land van herkomst en daar werk zoeken. Het probleem is dat van een nieuwe baan vrijwel nooit sprake is. Nieuwsuur onthulde vorige week dat slechts één procent aan de slag gaat. Een belangrijke factor is dat de uitkering die zij vanuit Nederland krijgen vaak hoger is dan het loon dat zij bij een baas in het buitenland kunnen verdienen en dat er te weinig controle is.

Uitkeringstoerisme Het wordt nog erger. De periode waarin iemand met een uitkering naar het buitenland kan, is nu nog drie maanden. Vandaag stemt een meerderheid van de EU-lidstaten in met een verlenging naar zes maanden. Nederland is daar fel tegen, en heeft alleen steun van Denemarken, Duitsland, Luxemburg, België, Oostenrijk, Cyprus en Malta. De voorstanders van verlenging kunnen Nederland verwijten dat er weinig wordt gedaan aan controle op de regels voor uitkeringen: is ­iemand die naar het buitenland vertrekt onvrijwillig werkloos en gaat ­deze WW’er daar werkelijk op zoek naar een baan? De VVD vindt dat er heel snel een einde moet komen aan het ‘uitkeringstoerisme’. “Uitkeringen mogen niet weglekken naar het buitenland”, meent Kamerlid Dennis Wiersma. “Nu aanpakken”, roept hij. Hij wil dat Koolmees onderzoekt of arbeidsmigranten een lagere WW-uitkering kunnen krijgen tot ze laten zien ‘dat ze er echt bij willen horen’. De minister moet wat hem betreft ook nagaan of de hoogte van de WW-uitkering aangepast kan worden aan het prijspeil van het land van herkomst. De PvdA wijst erop dat er malafide bureautjes zijn die het komen en gaan (met WW-uitkering) regelen voor werkgevers. Doe daar wat aan, zegt Kamerlid Gijs van Dijk. Op die lijn zitten ook de ChristenUnie en 50Plus: arbeidsmigranten een paar maanden naar huis sturen met een WW-uitkering is voor werkgevers een goedkope oplossing. Minister Koolmees vindt de ­verlenging van de termijn waarin ­arbeidsmigranten een uitkering kunnen krijgen slecht. “Ik kan dit plan van Brussel niet uitleggen. Het is slecht voor Europa. Deze export van WW-uitkeringen steekt als een graat in de keel.”

Noodremprocedure Koolmees wees er gisteren in de Tweede Kamer op dat jaarlijks alleen al uit Polen 250.000 arbeidsmigranten in Nederland aan de slag zijn. “Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de economie.” Hij belooft een betere controle op de uitkeringen en binnenkort gaan Haagse ambtenaren daarover praten in Polen. Werklozen hebben alleen recht op een uitkering als zij onvrijwillig werkloos zijn. De minister wil bureaus die de WW-uitkeringen organiseren voor werkgevers aanpakken. De PVV pleitte gisteravond voor een noodremprocedure. Daarbij kan Nederland aan de regeringsleiders vragen er nog eens goed naar te kijken. Voor die aanpak is weinig steun in de Tweede Kamer. Geen enkel land heeft dit middel ooit gebruikt. Het is niet effectief, meent Koolmees. Ook bij de regeringsleiders is geen meerderheid om dit tegen te houden. Hij waarschuwt dat het risico bestaat dat anderen de volgende keer de noodremprocedure inzetten tegen Nederland.

